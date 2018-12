Brno - Kolem 2000 lidí přišlo dnes do brněnské zoo na štědrodenní komentované krmení zvířat. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč. Návštěvníci mohli vidět krmení tygrů, lachtanů nebo lemurů a dalších zvířat. Dnešek mohly strávit v zoo i postižené děti. Speciální program na Štědrý den nabídly také další zoo v Česku.

Komentovanému krmení přálo počasí, bylo nad nulou a nepršelo. "Lidé mohli vidět krmení tygrů, lachtana, lemurů kata, malých opiček kosmana běločelého nebo také u nestora, což je papoušek," uvedl Vaňáč.

Zvířata dostala tradiční stravu, ovšem zabalenou v dárkovém balení. "Bylo to pro zpestření a zábavu. Nedali jsme jim to jen tak zadarmo, ale museli se k tomu dostat," poznamenal Vaňáč.

Děti podle něj také mohly jezdit na ponících v dětské zoo. "Když některé z dětí přineslo vlastnoručně vyrobenou ozdobu, mělo vstup zdarma," uvedl mluvčí.

Díky spolupráci zoo s organizací Velvet smile přišly i postižené děti. "Přišli i jejich členové rodiny. Celkem jsme tu měli 35 lidí. Měli místnost se stromečkem, kde jim charitativní organizace nachystala dárky nebo salát," řekl Vaňáč.

Brněnská zoo je otevřená každý den. Otevírací doba je od 09:00 do 16:00. Poslední den v roce bude přístupná jen do 14:00. Zahradu ročně navštíví kolem 300.000 lidí, letos už návštěvnost tuto hranici překonala a očekává se kolem 315.000 návštěvníků.

Vánoční program v pražské zoologické zahradě, kde dnes mohli lidé sledovat komentované krmení zvířat, přilákal 5877 návštěvníků. ČTK to sdělila mluvčí zoo Lenka Pastorčáková. Lidé přinášeli zvířatům jedlé dárky i fotbalové míče na hraní. Děti měly vstup za symbolickou jednu korunu, dorazilo jich 1731.

Jedlých dárků pro zvířata se sešlo na dvě tuny. Návštěvníci naplnili 60 beden jablek, kterých tak bylo 1200 kilogramů, a 20 beden mrkve, které se sešlo 350 kilogramů. Návštěvníci přinesli na 300 kilogramů ostatní zeleniny a naplnili tři bedny ostatního ovoce, z toho 20 kilogramů pomerančů a deset kilogramů banánů. V dárcích pro zvířata bylo i 120 kilogramů ořechů, deset beden piškotů a 50 beden suchého pečiva.

Kromě jedlých dárků přinášeli návštěvníci i míče na hraní pro zvířata. "Podařilo se naplnit bednu s fotbalovými míči pro naše tygry," uvedla Pastorčáková.

Zoologická zahrada byla otevřená od 9:00, poslední návštěvníci mohli přijít ve 14:00. Po celý den se konala komentovaná krmení a setkání, po poledni se uskutečnilo zvláštní vystoupení v expozici lachtanů zakončené speciální vánoční nadílkou pro tato zvířata.

Také na Boží hod vánoční a na Štěpána připravila zoologická zahrada zvláštní program. V Rezervaci Bororo bude vánoční program s domácími zvířaty a pod vánočním stromkem tam bude na děti čekat drobná nadílka. Do konce týdne budou v zoo pokračovat komentovaná krmení, dojde na předání dárků, které dnes přinesli návštěvníci, a také na předání nevyužitých vánočních stromků, které poslouží jako krmení pro zubry, velbloudy či slony.

V plzeňské zoo pro děti na Štědrý den připravili vánoční naučnou stezku a podívanou, kdy dostali vánoční dárky šimpanzi. Stejné oživení programu přichystali také v zoo Hodonín. Rozbalování dárků čekalo i obyvatele zoo v Ústí nad Labem.



Speciální krmení připravili u některých zvířat v ostravské zoo. Ptákům, kteří létají na krmítka v areálu, mohli návštěvníci přinést semínka nebo lojovou kouli. Návštěvníci zoo v Plzni a Liberci mohli přinést zvířatům pamlsky, ideálně ovoce, zeleninu, ořechy nebo piškoty.



Dárkem některých zoologických zahrad návštěvníkům je vstupné. V Olomouci dospělí zaplatili dětské vstupné. V Ústí nad Labem a Liberci je bylo vstupné dobrovolné. Do Ostravské zoo se dostali zdarma děti do 15 let a do zlínské, jihlavské zoo za symbolickou jednu korunu. Otevírací doba zoologických zahrad je dnes kratší než v jiných dnech.



Za zábavou se zvířaty lákal také Český Krumlov. I letos se slavili na zámku tradiční Medvědí Vánoce. Lidé mohli přinést pamlsky pro medvědici, která žije v hradním příkopě, na zámeckém nádvoří se zpívaly koledy.