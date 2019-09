V Brně připomněli jmenování Jošta králem i první zmínku o Moravě

Brno - Pietní akt u hrobu markraběte Jošta Moravského i krojovaný průvod centrem Brna nabídl Den za Moravu. Konal se u příležitosti dvou historických událostí, 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech a 609 let od zvolení Jošta římským králem. ČTK to řekla místopředsedkyně pořadatelské Moravské národní obce Lenka Holaňová.

Akce se konala pod záštitou jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO) a brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). První zmínka o Moravanech pochází podle Holaňové z roku 822 a 1. října roku 1410 se stal Jošt římským králem. "Jošt byl nejvýznamnějším moravským politikem, který dosáhl nejvyššího cíle, když byl jmenován římským králem," uvedla Holaňová. Akce je připomínkou obou událostí. "Chceme, aby si lidé uvědomili, že má Morava více než tisíciletou historii. Chceme, aby se na to nezapomnělo a byli na to Moravané hrdí," řekla Holaňová.

Akce začala na Moravském náměstí, kde je jezdecká socha Jošta Moravského na koni. V kostele svatého Tomáše na náměstí se u hrobu Jošta uskutečnil pietní akt. Později z místa po zaznění výstřelů vyšel do centra města průvod. Skončil na náměstí Svobody, kde byl připravený program včetně předávání pamětních listů.

Průvodem prošlo 200 až 300 lidí. Někteří z nich měli kroj, jiní drželi moravskou vlajku, která má dolní polovinu červenou, horní polovinu žlutou a uprostřed je v modrém znaku červenožlutá orlice. Průvodu se zúčastnili členové různých národopisných souborů, nechyběl například sbor Hútek z Bánova, národopisný soubor Líšňáček z Brna, ale ani Horňácký mužský pěvecký sbor z Velké nad Veličkou.

Moravská národní obec se snaží šířit povědomí o moravské historii. Například 5. července pořádá vyvěšování moravské vlajky na radnicích. Letos zavlálo na radnicích více než 1500 moravských vlajek na počest příchodu bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Podle Holaňové se také organizace snaží vydat učebnici pro Moravu, která by byla pro druhý stupeň základních škol a víceletá gymnázia. "Ve školách se učí česká historie, ale Morava má vlastní tisíciletou historii a naše děti o tom moc neví," dodala Holaňová.