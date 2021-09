V Brně představili 3D model čtvrti Trnitá s modelem nového nádraží

Brno - Zástupci Brna a Správy železnic v Křížové chodbě Nové radnice představili velký 3D model budoucí čtvrti Trnitá. Je do něj vložený model nového nádraží, které má vzniknout na místě dnešního dolního nádraží. Nádraží je od nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži. Model Trnité vytvořilo 3D studio FAVU Vysokého učení technického v Brně. Rozloha modelu je 12 metrů čtverečních a lidé se na něj mohou přijít podívat do 29. října zdarma, řekla ČTK mluvčí Kanceláře architekta města Brna Šárka Reichmannová.

Trnitá i s novým nádražím je největší brněnský urbanistický počin "od dob bourání hradeb" ve druhé polovině 19. století, jak s nadsázkou říkají urbanisté a architekti. Území mezi historickým centrem a periferií už desetiletí hyzdí vzhled města. Zůstává nezastavěné, jsou zde různé dočasné provozy a na svůj rozvoj čeká stejně dlouho, jako se řeší stavba nového nádraží, tedy 100 let. V nejbližší době už se ale mají stavět první budovy bez ohledu na to, kdy a zda vůbec se začne stavět nové nádraží.

Model je vytvořený ze 12 čtverců o velikosti jeden metr čtvereční a dá se rozložit, aby mohl i v následujících letech sloužit veřejnosti a architektům při jednání nad novou čtvrtí a byl pomůckou při architektonických soutěžích v oblasti. Zobrazuje území zhruba dva kilometry dlouhé a jeden a půl kilometru široké. "Velmi přibližně jde o území mezi katedrálou sv. Petra a Pavla, budovou N Tower, Svitavským náhonem v Komárově a areálem Vlněny," upřesnila Reichmannová. Na modelu je možné si představit, jak by jednou mohla dnes nevzhledná čtvrť vypadat, jak by mohl vypadat železniční viadukt z roku 1839, který by měl po přesunu nádraží sloužit pěším a cyklistům, kolem řeky by měl být povodňový park. Na modelu je i plánovaný bulvár se stromořadím a množství budov, které se mají stát domovem až pro 15.000 lidí. "Model se snaží o co nejvěrnější podobu na základě plánovaných projektů - těch, které jsou zjednodušeně řečeno před vydáním územního rozhodnutí," uvedla Reichmannová. Model je udělaný tak, že budovy se na něm mohou vyměňovat tak, jak je to aktuální.

Od pondělí do pátku je model přístupný mezi 10:00 a 18:00 a v sobotu 9:00 do 12:00. Je součástí výstavy s názvem Příští stanice: Brno nové hlavní nádraží a lidé na ní uvidí i další tři modely týmů, které se v architektonické soutěži dostaly do finále.

Kdy se bude nové nádraží stavět, není zřejmé. Na rozdíl od mnoha dalších železničních staveb se o žádném termínu nehovoří. Podle studie dokončené v roce 2017 bude stavba nádraží a přestavba brněnského uzlu stát okolo 50 miliard korun.