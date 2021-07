V Brně odhalili památník siláku Frantu Kocourkovi

Brno - V Brně-Řečkovicích dnes pamětníci odhalili dvoumetrový památník známému brněnskému silákovi a recesistovi Frantu Kocourkovi. Kocourek zemřel před 30 lety, 7. července 1991. Bylo mu 44 let. Na brněnského "gladiátora" přišla zavzpomínat jeho rodina i přátelé.

Fotogalerie

Pamětníci stále vzpomínají na to, co vše rodák z Řečkovic dokázal, ať už díky svalům, nebo smyslu pro humor. Mezi vyhlášené výkony patřilo tažení železničního vagónu v zubech nebo rozbíjení balvanu na prsou, přičemž visel jen za paty a hlavu. Jindy zase Kocourek ležel na fakírské desce, na prsou měl kovadlinu a do té těžkým kladivem bušil jeho partner. K vrcholům patřilo číslo, při němž se Kocourek ležící pod dřevěnou deskou nechával přejet osobním automobilem.

Památník je počinem jeho tehdejšího asistenta Františka Kocmana a architekta Zdeňka Sendlera. "Byl to úžasný kamarád, lepšího jsem nikdy neměl. Člověk, který pomohl, aniž jsem mu řekl, který dokázal potěšit, pobavit. V jeho společnosti to bylo něco nádherného," řekl ČTK Kocman. Uvedl, že asistenta Kocourkovi dělal asi 18 let. Jezdil s ním po vystoupeních, vozil ho a právě on ho na vystoupení přejížděl autem.

Na siláka Kocourka dnes přišel zavzpomínat i jeho kamarád, herec Miroslav Donutil. ČTK řekl, že si nevybavuje přesné datum, kdy se spolu seznámili. "V Brně znal Frantu každý, a tak jsem ho pochopitelně i já znal z jeho siláckých vystoupení. Skamarádili jsme se definitivně jeho příchodem do Divadla Husa na provázku, kde se s námi pustil do zkoušení různých her. Při příležitosti zkoušení Commedia dell arte jsme spolu objeli kus světa. A spali jsme vždy na našem nejsexuálnějším pokoji číslo 325. A protože Franta byl vyučený písmomalíř, tak 325 psal na všechny ty dveře všech pokojů světa. Uklízečky uklízely 11, 12, a najednou 325 a Franta měl nesmírnou radost, že se mu povedlo dokonale napodobit ty číslice," řekl Donutil.

Uvedl, že dnes odhalený památník připomíná osobnost, která přesáhla význam Brna. "Člověk jako Franta tady dnes chybí a byl by tady hrozně potřeba," uvedl Donutil.

Zavzpomínat na Kocourka dnes přišli i další jeho známí a přátelé. Například muzikolog Miloš Štědroň či členové kapely Prometheus, která Kocourka doprovázela na vystoupeních.