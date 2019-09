V Brně narazil kamion do autobusu, jedna z cestujících zemřela

V Brně ve Vídeňské ulici 19. září 2019 před polednem narazil kamion do autobusu. Nehoda si vyžádala osm zraněných, z toho sedm by mělo být lehčího charakteru.

Brno - Ve Vídeňské ulici v Brně dnes před polednem narazil nákladní vůz do zájezdového autobusu, jedna z cestujících zemřela navzdory resuscitaci. Další dvě ženy záchranáři převezli s lehkým poraněním do nemocnice, na místě ošetřili i další cestující. ČTK to řekli mluvčí záchranných složek. Místo je ve směru z Brna průjezdné jedním jízdním pruhem. Tvoří se kolony, zpoždění nabírají i linkové autobusy.

Nehoda se stala kolem 11:50. "Devětapadesátiletý řidič autobusu zastavil na tříproudé výpadovce ve směru z Brna. Za ním jedoucí kamion stačil vyhnout. Za ním jedoucí řidič dalšího nákladního vozu už nestačil adekvátně reagovat," uvedl na webu mluvčí policie Bohumil Malášek. Vyhýbací manévr se řidiči podle policie nepovedl a narazil pravou částí vozu do levé zadní části autobusu.

Hasiči museli z autobusu vyprostit devětašedesátiletou cestující. Svým zraněním podlehla, řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

"Dále evidujeme dvě pacientky, obě ženy utrpěly lehká zranění. Poskytli jsme jim přednemocniční péči a převezli do Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích. Zkontrolovali jsme zdravotní stav všech cestujících, bylo-li třeba, ošetřili jsme například drobné oděrky," uvedla mluvčí. Policie i hasiči evidovali osm zraněných, z toho sedm lehce. V autobusu podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky cestovalo 23 pasažérů a řidič.

Autobus patří pražské firmě Pragotour. Majitel a jednatel společnosti Jiří Vlasák řekl ČTK, že na místo nehody firma vyslala náhradní dopravu, aby dvoudenní zájezd mohl pokračovat, i osobní auto pro zraněné. "To jsme ještě netušili, že to má takové smutné pokračování," uvedl Vlasák k úmrtí. Škodu na voze zatím firma nezná. "Autobus je pojištěný, to není podstatné. Podstatní jsou cestující," dodal majitel firmy.

Vídeňská byla v místě ve směru z Brna neprůjezdná, aktuálně se jezdí jedním ze tří jízdních pruhů. Tvoří se kolony. Uzavřené byly asi dvě a půl hodiny i oba sjezdy z D1 na exitu 194. Kvůli hustému provozu se podle webu integrovaného dopravního systému zpožďují i některé autobusové linky, například 104, 105, 108 nebo 505. Zdržení dosahuje až 20 minut.