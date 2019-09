V Brně naplnili bazén PET lahvemi, lidé se poučili o odpadech

Pracovníci brněnské spalovny SAKO 21. září 2019 v rámci noci otevřených dveří návštěvníkům zábavnou formou přiblížili, jak se v Brně zpracovává odpad. Bazén naplněný PET lahvemi patřil k hlavním atrakcím. Děti do něj skákaly nebo v něm lovily poklady.

Brno - Bazén naplněný PET lahvemi dnes patřil k atrakcím zábavného programu v brněnské spalovně. Děti do bazénu skákaly nebo v něm lovily poklady. Akce přilákala do areálu městské společnosti SAKO davy lidí. Jejím cílem bylo ukázat lidem, jak se v Brně zpracovává odpad.

Zájemci si prohlédli třeba kotle spalovny nebo třídící linky, mohli si vyzkoušet také to, jak se vyklápí popelnice do popelářského vozu. V areálu byla desítka recyklačních infostánků. Program dále pokračuje až do půlnoci.

SAKO je akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví města. O čistotu a energii pro Brno se stará 430 zaměstnanců, podnik má moderní zázemí pro energetické využívání odpadu.

Program ve spalovně je přidruženou součástí úklidových akcí, které se dnes konají po celém světě. V Česku bylo do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko registrováno zhruba 4200 úklidů. Cílem je hlavně vyčistit černé skládky a odstranit nepořádek po turistické sezoně. Termín jarního úklidu je stanoven na 4. dubna příštího roku.