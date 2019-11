V Brně na výstavišti tančilo 2223 lidí, překonali loňský rekord

Brno - V pavilonu A brněnského výstaviště dnes odpoledne v jednu chvíli tančilo 2223 lidí, což je nový český rekord v počtu tanečníků na jednom místě, který zaevidovala pelhřimovská Agentura Dobrý den. ČTK to večer sdělila mluvčí festivalu Life! Dita Brančíková.

"Jedná se o rekord, kdy nejvíce lidí tančí na jednu choreografii na jednom místě. Letos se tančilo na písničku skupiny We are Family," uvedla Brančíková. Proti loňskému počtu 2135 byl rekord překonaný jen o necelou stovku a pavilon už byl velmi plný. Organizátoři pokus o rekord, zatím vždy úspěšný, dělají několik let po sobě. Nicméně překonat starý rekord už není tak jednoduché jako v počátcích dílčího festivalu Dance Life!

Tento festival láká všechny lidi, které zajímají různé žánry a druhy tance. Na výstavišti se konají workshopy, lidé se mohou vzdělávat, sledovat profesionály a bavit se při tanečních show. Tančí se klasika i moderna a přijíždí i řada zahraničních hostů, dodala Brančíková.

Festival Life! skončí v neděli, součástí je i veletrh karavanů a obytných vozů Caravaning Brno. Pořadatelé z Veletrhů Brno očekávají návštěvnost okolo 50.000 lidí.