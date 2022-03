Brno - Dva obří cihlové vodojemy na Žlutém kopci v Brně se letos na podzim naplno otevřou veřejnosti. Později bude následovat i mladší, betonový vodojem. Vedení města podepsalo smlouvu s firmou, která rekonstrukci za 133 milionů korun ve dvou etapách provede. Dosud se lidé mohli podívat jen do jednoho z vodojemů, a to v provizorních podmínkách, bez osvětlení. Pod Žlutým kopcem se přitom skrývá "podzemní město", potenciální turistická atrakce a zajímavá lokace pro filmové štáby. "Nejbližší podobná technická památka je v Londýně," řekl dnes novinářům náměstek primátora Jiří Oliva (ČSSD).

Fotogalerie

Areál vodojemů se rozkládá na Žlutém kopci mezi Masarykovým onkologickým ústavem, Tvrdého a Tomešovou ulicí. Na povrch vystupuje jen několik menších technických staveb, jinak areál připomíná starý sad. Pod zemí se však skrývají klenuté prostory se sloupovím připomínajícím katedrálu. Do roku 1997 byly plné vody, poté dlouho zůstávaly nevyužité.

Nejstarší vodojem vznikl v roce 1874, pracovali na něm britští specialisté. "Vyniká estetickým provedením a kvalitou řemeslné práce," řekl znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda. Před časem se podařilo zbudovat bezpečný vstup do vodojemu. Pro plnohodnotné zprovoznění je ale kvůli bezpečnostním předpisům zapotřebí udělat ještě druhý vstup.

Do dalšího cihlového vodojemu z roku 1894 se zatím dá sestoupit jen dobrodružně, úzkou kanálovou vpustí, po stupních z železných kramlí a do úplné tmy. Po rekonstrukci budou turisté dovnitř chodit po schodišti. Na rozdíl od nejstaršího prostoru má druhý cihlový vodojem rovnou podlahu. Podle Olivy by se tam mohly konat třeba koncerty nebo svatby.

Třetí, nejmladší vodojem ze začátku 20. století tvoří dvě betonové nádrže se sloupovím, zatím také bez pohodlného a bezpečného vstupu.

Architekt David Prudík přistupuje k rekonstrukci střízlivě a s respektem. "Jsou to nádherné technické stavby. Očistíme je, osvětlíme a necháme žít vlastním životem," uvedl Prudík. Přesto se jedna zásadní změna chystá. Historický domek hlídače musí jít kvůli porušené statice k zemi. Na jeho místě vybudují stavbaři nová suterénní podlaží, odkud povedou bezbariérové chodby do dvou ze tří vodojemů. Domek, součást památkově chráněného areálu, pak vyroste na stejném místě znovu jako replika.

Přibude také nová příjezdová komunikace, parkoviště a venkovní mobiliář. Dříve nepřístupný vodárenský areál se na povrchu změní v park.