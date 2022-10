V Brně může vzniknout široká koalice, v Praze jednání stále pokračují

Praha - V Brně by mohla vzniknout široká koalice vítězných ODS s TOP 09 a ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráty i ČSSD. V Praze jednání stále pokračují, dnes večer se sejdou představitelé koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s hnutím ANO. V Pardubicích už vyjednávání o radniční koalici skončila a v pátek podepíšou vítězné ANO s uskupeními Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice dohodu o spolupráci. Z krajských měst zatím není kromě Brna a Prahy o budoucím složení koalic jasno už jen v Ústí nad Labem a Jihlavě. Ustavující zasedání nových zastupitelstev se podle zákona o obcích musí uskutečnit nejpozději v pondělí 24. října.

V čele Brna by měla zůstat dosavadní primátorka Markéta Vaňková (ODS). Médiím dnes oznámila, že ODS s TOP 09 chce vytvořit širokou koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráty a ČSSD. "Čekají nás náročné čtyři roky. V této době čelíme mnoha výzvám. Je to energetická krize vyvolaná částečně válkou na Ukrajině, nevíme, kdy skončí. S tím souvisí ekonomická situace, inflace a nesmíme ani zapomínat na covid," zdůvodnila Vaňková návrh široké koalice. V pondělí se chce se zástupci stran setkat a vyslechnout si jejich vyjádření k jejímu návrhu.

Některé strany záměr Vaňkové překvapil. Lídr ANO René Černý uvedl, že návrh musí probrat zastupitelský klub. "Představovali jsme si užší koalici, ale vnímáme důvody paní primátorky," řekl. Lidovci a Piráti podle svých lídrů Petra Hladíka a Marka Lahody preferují koalici na vládním nebo současném půdorysu, kdy Brno vedou ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. "Budeme se snažit vyvolat jednání. Myslíme si, že by voliči nechtěli, aby byla koalice s ANO," řekl Hladík, který je zároveň pravděpodobným nástupcem ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) ve vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Návrh Vaňkové probere lidovecký i pirátský klub a poradí se i ČSSD. "Pro nás je to nová informace, ale budeme se o tom bavit a do pondělí dáme rozhodnutí," uvedl lídr ČSSD Jiří Oliva.

Volby v Brně vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů. Široká koalice by v případě potvrzení měla v Brně dohromady 46 mandátů z celkových 55. V opozici by zůstaly jen SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

Dohodnutá už je spolupráce v Pardubicích. Trojblok ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice se chystá v pátek podepsat koaliční smlouvu. Koalice má 20 členů, tedy těsnou většinu z 39 míst v zastupitelstvu. Primátorem se má stát lídr ANO Jan Nadrchal. Politici trojkoalice ještě vyjednávali především s uskupením Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) o variantě široké koalice, ale k dohodě nedospěli. Podle Nadrchala by do pátku muselo Spolu slevit ze svých personálních požadavků.

Naopak v Praze jsou jednání mezi stranami stále bez výsledku. Dnes se ve Sněmovně sejdou na povolebním vyjednávání zástupci Spolu a ANO. O pražské koalici zatím jednají Spolu, Piráti a STAN. Debatu však komplikuje pirátský požadavek, že nebudou zasedat v radě s trestně stíhanými politiky, což Spolu odmítá jako nemístné zasahování do svých personálií. V radě by za KDU-ČSL měl podle plánů Spolu zasednout Jan Wolf, který je obžalován v kauze sportovních dotací na magistrátu.

Večer budou jednat také zástupci možné budoucí koalice v Hradci Králové. O spolupráci vyjednávají koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Strany možné pětikoalice zatím oznámily, že primátorkou a první ženou v čele města by měla být prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová (HDK). Rada města by měla mít 11 členů. Pětikoalice by měla 21 ze 37 mandátů. Jestliže vznikne, vítězné ANO skončí v opozici.

Aktuálně skončila vyjednávání v některých menších městech. V České Lípě dnes podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného ANO a druhého uskupení Živá Lípa, oznámila ČTK lídryně ANO Jitka Volfová. V zastupitelstvu bude mít koalice 19 z 25 hlasů a starostkou by měla zůstat Volfová. Hronov na Náchodsku povede koalice vítězného ANO v čele s pokračujícím starostou Petrem Koletou a uskupení Rozvoj města. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 14 hlasů. V Krnově na Bruntálsku povede radnici koalice vítězného ANO a uskupení Krnovští patrioti, která bude mít 18 mandátů z 27. Starostou zůstane Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).

Ustavující zasedání nových zastupitelstev se podle zákona o obcích musí uskutečnit nejpozději 24. října. Výjimkou jsou obce, kde soudy projednávají stížnosti na volby. Třeba v Sovínkách na Mladoboleslavsku Krajský soud v Praze pozměnil výsledky obecních voleb. Změní se zastupitel za vítězné uskupení Volba Sovínek. Místo Michala Kornelaka v zastupitelstvu usedne Jaroslav Böhm. Soud totiž částečně vyhověl stížnosti členky volební komise, podle které předseda komise vyřadil pět hlasovacích lístků a nesprávně spočetl preferenční hlasy.

Se stížností u Krajského soudu v Praze na volby v Novém Kníně na Příbramsku naopak neuspělo sdružení Tradice a Prosperita. Vítězné uskupení se dožadovalo přepočítání hlasovacích lístků v obou volebních okrscích, protože komise je podle sdružení mohly nesprávně sečíst. Návrh však podle soudu neobsahoval žádné konkrétní důvody svědčící o porušení volebního zákona.

Krajský soud v Plzni odmítl zatím pět z devíti podaných stížností na komunální volby v Plzeňském a Karlovarském kraji. Podle informací na úřední desce soudu senáty odmítly stížnosti na volby v Karlových Varech, Hazlově a Odravě v Karlovarském kraji a v Tachově a Chrástu v Plzeňském kraji. Důvodem odmítnutí byly většinou vady v návrhu a v jednom případě přišla stížnost na elektronickou podatelnu soudu po vypršení zákonné lhůty. Krajskému soudu zbývají ještě vyřídit stížnosti na volby ve Žluticích na Karlovarsku, Bezdružicích na Tachovsku, Mohelnici na jižním Plzeňsku a druhá stížnost na volby v Tachově.