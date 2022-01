V Brně letos začnou renovovat tři typy historických trolejbusů

Brno - Brněnský dopravní podnik by se chtěl letos znovu intenzivně pustit do renovace historických vozidel, které rozšíří jeho sbírku. Má jít o tři trolejbusy typů 9Tr, 14Tr a 22Tr, z nichž poslední dva jmenované ještě jezdí, ale během letošního roku by měly díky dodávkám nových vozidel v provozu skončit. Trolejbus 9Tr získal dopravní podnik před třemi lety jako vyřazený z ukrajinského Rovna, přičemž šlo o vůz, který po vyřazení v Brně putoval na východ, a po mnoha letech se tak vrátil do svého původního působiště. ČTK to řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová. Zároveň má skončit renovace tramvaje 4MT, z níž bude kavárenský vůz.

Fotogalerie

Podnik se pustil do renovací před oslavami 150. výročí MHD, které se uskutečnily v roce 2019. Od té doby se při různých příležitostech ve městě objevují tramvaje 4MT, K2, T2 a T3, ve vozovně také stojí vlečný vůz z roku 1926. Zrenovovaný je také autobus Karosa B732 a z trolejbusů zatím kloubový 15Tr. V roce 2020 přibyla ještě loď Morava, která dříve plula po přehradě pod názvy Moskva a později Dallas.

Tři trolejbusy, které mají přijít letos na řadu, reprezentují výrobky někdejší Škody Ostrov. Vůz 9Tr pochází z roku 1980 a jde o jeden z nejpočetnějších typů, který kdy v Brně jezdil. Poslední trolejbusy dojezdily v roce 1996. Poslední vozy 14Tr jezdí v brněnských ulicích dodnes, zbývá jich posledních 13 a letos se s nimi cestující patrně rozloučí. Kloubový vůz 22Tr bude prvním nízkopodlažním ve sbírce historických vozidel, tento typ přicházel do Brna v letech 2003 a 2004.

Kdy budou trolejbusy dokončené, není zřejmé. "Naši snahou je však dokončit kavárenskou tramvaj 4MT," uvedla Doležalová. Jde o typ, který vyráběla v 50. letech Královopolská strojírna a Brňané jí přezdívali Plecháč. Zájemci si ji budou moct pronajmout pro různé vlastní akce. Dopravní podnik tak bude mít ve flotile jak klasický historický vůz tohoto typu, tak kavárenskou tramvaj.

Jak často lidé v ulicích tato stará vozidla letos uvidí, není zatím kvůli epidemické situaci a z toho plynoucí ekonomické situace jisté. "Minimálně se budeme snažit, aby byla v provozu historická tramvajová linka H4," řekla Doležalová. Ta jezdívá od léta do začátku podzimu mezi Komenského náměstím a Mendlovým náměstím. Dříve ji doplňovala i trolejbusová linka H24 a také v červnu vyjížděla řada vozů na tradiční Dny dopravní nostalgie. Covidová epidemie ale tuto tradici narušila.