V Brně je nejvíce prosincového sněhu od roku 1985, nasněžilo 18 cm

Brno - V Brně leží rekordní množství prosincového sněhu od roku 1985. Meteorologická stanice v Brně-Tuřanech dnes ráno naměřila po čtvrtečním sněžení výšku pokrývky 18 centimetrů, uvedla společnost Amper Meteo na twitteru. Stanice měří od roku 1961 a nejvíce sněhu v prosinci v Brně leželo v roce 1981, a to dokonce 38 centimetrů. Podle předpovědi počasí by sníh mohl vydržet zhruba do poloviny příštího týdne.

Podle meteorologa Pavla Zahradníčka z Českého hydrometeorologického ústavu může za intenzivní sněžení brázda nízkého tlaku vzduchu a to, že srážky šly přes Moravu a nejintenzivněji právě přes jižní Moravu. Přitom nešlo na prosinec o nijak výjimečnou situaci. "V minulých letech jsme byli zvyklí, že bylo tepleji, proto pršelo," řekl Zahradníček.

Jižní Morava je na tom letos s vláhou celkově lépe než většina republiky. Proti průměrnému stavu z let 1961 až 2010 je v půdě více vody, než je obvyklé, vyplývá z aktuálních dat na webu Intersucho.cz. Jsou ještě další oblasti Čech a především Moravy a Slezska, které mají nyní nadprůměrné zásoby vody v půdě, ale ne tak výrazné jako právě jižní Morava. A zatímco například v Brně je nyní více sněhu, než bývá pro toto období obvyklé, tak na horských stanicích na šumavském Churáňově či na beskydské Lysé hoře je nyní méně sněhu, než je průměr pro toto období, dodal Zahradníček.

Podle dnes aktualizovaných údajů napadlo doteď v Brně tolik sněhu, kolik je průměrně obvyklé pro začátek února. Proti průměru pro dnešek je to pětkrát více. Na zmíněných dvou horských stanicích se naopak množství pohybuje aktuální množství na 60 až 70 procentech průměru. "Ale v Brně by stačil drobný teplotní rozdíl a bílo by nebylo," uvedl Zahradníček.