V Brně je k vidění první elektrický vlak Moravia, nahradí staré vlaky

Brno - Lidé si na brněnském hlavním nádraží mohou poprvé prohlédnout nové elektrické vlaky Moravia, které budou jezdit na elektrifikovaných tratích z Brna na osobních spojích. Vystavený je první z 37 vlaků, které nakoupil kraj. Zkušební provoz s cestujícími by mohl začít na podzim. Informoval o tom Petr Holeček z tiskového oddělení kraje. Jde o typ vozidla ze Škody Transportation, které v desítkách kusů v různých modifikacích provozují po celé zemi České dráhy.

Od vlaků Českých drah lidé vlaky odliší díky nátěru, jemuž dominují červená barva a logo Jihomoravského kraje. Běžně jsou vlaky známé pod přezdívkou Panter. Výjimečné jsou především tím, že jsou v Česku první, které si nekoupil dopravce, ale samospráva.

"Jsme první kraj v České republice, který si koupil vlastní vlaky. Nahradíme tak staré vlaky, které mají často přes 50 let. Přinese to nesrovnatelný komfort a pohodlí pro cestující," uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). "Protože je tradicí, že jsou vlaky nějak pojmenovány, rozhodli jsme pro názvy, které k jižní Moravě jednoznačně patří. Jsou to odrůdy vinné révy. Takže už po cestě do práce můžete jet v třeba Müllerce, Chardonnay nebo Merlotu," doplnil.

Za nové vlaky kraj zaplatí 6,7 miliardy korun bez DPH, přičemž získal dotaci 5,5 miliardy korun. Z 37 bude 31 jednotek čtyřvozových s kapacitou 333 cestujících, zbylé dvouvozové budou mít kapacitu 146 lidí. Jezdit budou především na dvou páteřních linkách - S2 (Křenovice - Sokolnice - Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice) a S3 (Níhov - Tišnov - Brno hl. n. - Vranovice - Šakvice - Hustopeče / Tišnov - Brno hl. n. - Židlochovice). Prvním dopravcem, který bude jednotky provozovat, jsou České dráhy. Od prosince 2024 pak vlaky bude provozovat dopravce, který vzejde ze soutěže.

"Při pohledu do budoucna vidím tyto vlaky Moravia jako pýchu našeho kraje. V současné době probíhá schvalovací proces železničních vozidel na Drážním úřadě a do ukončení tohoto procesu nelze přesný termín nasazení vozidel s cestujícími předjímat, protože bude záležet na podmínkách rozhodnutí Drážního úřadu. Nicméně očekáváme, že v průběhu podzimu bude zahájen zkušební provoz s cestujícími," doplnil k zahájení provozu nových vlaků radní pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Nový vlak bude na nádraží vystavený do 15:00. Během zkušebního provozu budou vlaky stále majetkem výrobce a není ani zřejmé, kdy je kraj převezme. Podle smlouvy z konce roku 2019 měly být všechny vlaky dodané do konce letošního roku, aby mohly být od příštího roku v provozu. Ale kvůli pandemii covidu a jejímu dopadu na chod průmyslu se výroba zpozdila. Dalším negativním vlivem je válka na Ukrajině, které zkomplikovala dostupnost některých materiálů.