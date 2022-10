V Brně dopravní podnik představil novou obousměrnou tramvaj od Škody

Brno - Brněnský dopravní podnik představil první novou obousměrnou tramvaj Škoda ForCity Smart 45T, která je počátkem náhrady tramvají KT8. Ty se vyráběly na přelomu 80. a 90. let minulého století. Brno se bez nich neobjede, protože na lince 8 je v Líšni úvraťová konečná, tedy se slepými kolejemi. Tramvaje se využívají také při výlukách. Do konce roku má výrobce dodat ještě jeden vůz, další tři má podnik převzít do jara, řekl dnes novinářům generální ředitel Miloš Havránek.

Fotogalerie

Tramvaj dnes dojela na konečnou Nemocnice Bohunice, kde končí nová trať, jež zajistí kapacitní přepravu do oblasti bohunického kampusu a kde je také trať zakončena úvratí. Právě sem začne nová tramvaj jezdit, a to na lince 8, která opustí konečnou ve Starém Lískovci. "Tramvaj bude v následujících týdnech najíždět potřebné kilometry bez cestujících a budou se dělat některé typové zkoušky. Potom zahájíme zkušební provoz s cestujícími a do pravidelného provozu ji zařadíme během prosince," předpokládá Havránek. V prosinci má také začít provoz na nové trati k nemocnici.

Podnik má nyní v provozu 32 tramvají KT8 z původních 38. "Budeme vyměňovat kus za kus, protože provozní potřeba bude stále stejná," řekl Havránek.

Nová tramvaj je dlouhá 31 metrů, je plně nízkopodlažní, je v ní 64 míst k sezení a při počtu pěti lidí na metr čtvereční se do ní může vejít 233 cestujících. Interiér je klimatizovaný. Podnik za jednu tramvaj zaplatí 60 milionů korun. Součástí smlouvy je i opce do roku 2026 na dalších 35 tramvají, v Brně by jich tak mohlo jezdit až 40. Vzhledem k napjaté finanční situaci však firma příští rok nepočítá s nákupem nových vozů. Tíží ji extrémní nárůst ceny energií. "Určitě ale uděláme všechno pro to, abychom do Brna všech 40 tramvají dostali. Nyní máme podané tři dotační žádosti na celkem 15 tramvají, jedná se o dotační program na nízkoemisní a bezemisní vozidla. Budeme jednat i s městem a postupně uvidíme, jak se nám bude dařit," řekl Havránek.

Pro nákup hraje cena za jeden kus vzešlá ze soutěže, tuto cenu Havránek označil za megavýhodnou. "Plzeň nyní nakupuje obdobné tramvaje za více než 70 milionů korun," poznamenal Havránek.