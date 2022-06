V Brně dnes byly odhaleny tři pamětní desky výsadkáři Adolfu Opálkovi

Brno - Tří pamětní desky dnes odhalili v Brně zástupci organizace Paměť národa a také iniciátor jejich vzniku Lukáš Kopecký odbojáři Adolfu Opálkovi. Byl jedním z parašutistů, kteří byli na území Protektorátu Čechy a Morava vysazen v roce 1942. Jejich úkolem byla sabotáž proti nacistům. Zároveň byl jedním z těch, kteří zemřeli v kryptě pravoslavného kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze, kde se ukrývali i vykonavatelé atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Desky byly odhalené na místech, s nimž spojil Opálka své zhruba pětileté působení v Brně.

Fotogalerie

Kopecký vyučuje dějepis na obchodní akademii v Kotlářské ulici, kde Opálka studoval v letech 1932 až 1936 a kde odmaturoval. Právě roky strávené na gymnáziu ve složité mezinárodní situaci 30. let minulého století Opálku podle Kopeckého výrazně formovaly. Další deska byla odhalena na domě číslo 25 ve Štefánkově ulici a také na židenických kasárnách, kde působil jako voják 43. pěšího pluku v Brně. "S pochopením pro svoji iniciativu jsem se setkal i na Slovensku v Ružomberoku, kde sloužil v nejkrizovější době v roce 1938," řekl Kopecký.

Opálka se narodil v roce 1915 v Rešicích u Moravského Krumlova a po základní škole se učil automechanikem. Kvůli zranění ruky ale odešel studovat na obchodní akademii. "Jeho osud ukazuje, že limity člověka jsou často mnohem dál, než si umíme připustit," řekl krajský radní pro školství Jiří Nantl (ODS). Sice se nemohl stát automechanikem, ale mohl později absolvovat v Anglii speciální výcvik, stát se výsadkářem a podílet se na sabotážní činnosti proti nacistům.

Letos 27. května uplynulo 80 let od atentátu na Heydricha, při němž čeští odbojáři odstranili nacistického pohlavára, který Čechy nenáviděl. Po atentátu nacisté rozpoutali teror a mimo jiné vyhladili Lidice a Ležáky. Atentátem si však Češi zvýšili reputaci mezi spojenci, kteří bojovali společně v protihitlerovské koalici. Opálka odešel do exilu v červnu 1939 před zahájením druhé světové války. Nejprve do Polska a pak vstoupil do cizinecké legie ve Francii. Po okupaci Francie byl evakuován do Velké Británie, kde prodělal výcvik, který mu umožnil velet paravýsadku. Na území protektorátu byl s kolegy vysazen 28. března 1942. Život jeho a dalších výsadkářů ukončila nerovná bitva s nacisty v kostele. Někteří byli smrtelně zraněni a jiní včetně Opálky spáchali v bezvýchodné situaci sebevraždu.