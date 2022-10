V Brně by mohla vzniknout koalice ODS s TOP 09, ANO, lidovci, Piráty a ČSSD

Brno - Vítězná ODS s TOP 09 chce v Brně vytvořit širokou koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráty i ČSSD. Novinářům to dnes řekla primátorka Brna a jednička ODS s TOP 09 Markéta Vaňková (ODS), která by měla zůstat v čele radnice. Širokou koalici zdůvodnila těžkým obdobím v souvislosti s ekonomikou, válkou i covidovou pandemií. V pondělí se chce se zástupci stran setkat, aby se strany vyjádřily k jejímu návrhu. V opozici by tak zůstala SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Dosud vedla Brno koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD.

ODS s TOP 09 by měla mít v radě Brna čtyři členy, ANO tři, lidovci se STAN dva, po jednom křesle Piráti a ČSSD. "Čekají nás náročné čtyři roky. V této době čelíme mnoha výzvám. Je to energetická krize vyvolaná částečně válkou na Ukrajině, nevíme, kdy skončí. S tím souvisí ekonomická situace, inflace a nesmíme ani zapomínat na covid," uvedla Vaňková. Podle ní měli možná zástupci stran představy, že by mohli mít v budoucí koalici větší sílu, podle ní si ale snad uvědomí, jaké období město čeká.

ODS s TOP 09 chce mít na starosti energetiku, dopravu, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči. ANO by mělo mít investice, územní plán, začlenění evropských fondů, byty a správu majetku a marketing. Lidovcům by připadlo životní prostředí, školství a prorodinná politika, Pirátům participativní rozpočet a strategický rozvoj, sociální demokracii pak majetek.

Koalice by v případě potvrzení měla 46 mandátů. Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.