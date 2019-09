V Brně bude do ledna výstava napájená solárními panely

V Pražákově paláci v Brně je od 26. září 2019 až do 19. ledna k vidění výstava děl finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou budou unikátně napájet elektřinou venkovní solární panely. Mezi nominovanými nejvýznamnějšího českého ocenění pro vizuální umělce do 35 let je skupina Comunite Fresca, kterou tvoří trojice Dana Balážová, Markéta Filipová a Martie Štindlová. Dále jsou v nominaci Andreas Gajdošík, Baptiste Charneux, Pavla Malinová a Marie Lukáčová. Jméno laureáta bude známo 6. prosince. Na snímku v pozadí je zažízení pro solární energii, v popředí počítání uhlíkové stopy výstavního provozu. ČTK/Šálek Václav