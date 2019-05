Londýn - Ze čtvrtečních místních voleb v Anglii a Severním Irsku odchází jako poražené obě největší britské politické strany poté, co voliči podle médií potrestali vládní konzervativce a opoziční labouristy za jejich postup při odcházení země z Evropské unie. Konzervativci ztratili kontrolu nad zastupitelstvy ve 44 volebních obvodech a ačkoli labouristy takový propad nepostihl, neúspěchu vládní strany nedokázali využít. Stovky křesel v místních radách získala Zelená strana a liberální demokraté, tedy uskupení podporující setrvání Británie v Evropské unii.

Výsledek konzervativců ještě výrazně překonal nejčernější předpovědi, které varovaly před ztrátou 1000 z více než 5000 křesel, které strana držela ve více než 250 radách, o jejichž složení se rozhodlo. Po volbách strana přijde dokonce o více než 1300 svých zastupitelů. Větší neúspěch v místních volbách britská politika naposledy zažila v roce 1995, podotkl na twitteru reportér deníku The Daily Telegraph Steven Swinford.

"Velice mne mrzí, že dobří místní zastupitelé přišli o svá křesla, aniž by to byla jejich vina. Bylo jasné, že to pro nás budou obtížné volby, vzhledem k tomu, že jsme devět let ve vládě. (...) Ale samozřejmě to nebyla dobrá noc ani pro labouristy," hodnotila výsledky premiérka Theresa Mayová v rozhovoru s televizí Sky News.

Podle šéfky kabinetu voliči vyslali hlavním stranám jasný vzkaz, že mají téměř tři roky po přelomovém referendu dotáhnout do konce proces odchodu z EU. Výsledky jako výraz frustrace nad děním kolem brexitu interpretují i britská a zahraniční média, úspěch prounijních stran však svědčí o tom, že příčiny této frustrace jsou různé.

Podle médií mnoho voličů svou nespokojenost s chaosem kolem odchodu Británie z EU vyjádřilo demonstrativním roztrháním hlasovacích lístků. Jiní na nich vyjadřovali podporu nové Straně pro brexit europoslance Nigela Farage, která však do místních voleb kandidáty nepostavila. Na lístcích se také objevily nápisy jako "zrádci".

Šéf labouristů Jeremy Corbyn řekl, že jeho strana si "mohla vést lépe", a připustil, že za špatným výsledkem mohou být spory kolem brexitu. Jeho strana po volbách počet svých křesel v zastupitelstvech nerozšíří, naopak o několik desítek přijde. Kromě nejasného postoje strany k brexitu za to podle některých jejích představitelů může i kontroverzní postava samotného lídra.

Přírůstek v počtu místních zastupitelů si naopak z voleb odnesla Liberálně demokratická strana a také zelení, tedy dvě uskupení, která šla do voleb s jasným požadavkem nového brexitového referenda. Po vyhlášení výsledků ve všech anglických obvodech měli liberální demokraté na kontě přesně o 700 křesel více než po minulých volbách. O něco menší, ale rovněž historický úspěch zaznamenala Zelená strana, dařilo se i nezávislým kandidátům.

Zastupitelé se v důsledku specifických britských pravidel nevolili v celé zemi, nýbrž jen do všech 11 rad v Severním Irsku a do 248 ze 343 anglických zastupitelstev. V Anglii bylo ve hře přes 8400 zastupitelských míst, dalších 462 v Severním Irsku, kde sčítání hlasů kvůli složitosti tamního volebního systému potrvá déle.

Corbyn po ohlášení většiny anglických výsledků televizi ITV řekl, že všichni poslanci mají nyní "obrovskou motivaci" k dosažení dohody týkající se brexitu. Premiérka Mayová jeho slova uvítala. O potřebě dosažení kompromisu v rámci rozhovorů mezi vládou a opozicí, které by měly pokračovat v úterý, hovořili i další politici. Proces hledání východiska však zůstává nevyzpytatelný a analytici zmiňují i možnost, že vedení obou stran se nakonec na řešení dohodnou, avšak výsledek by v důsledku nízké podpory Mayové i Corbyna u vlastních kolegů opět parlamentem neprošel.

Británie v březnu a dubnu dvakrát odložila svůj odchod z EU, protože premiérka Mayová nedokázala v parlamentu prosadit "rozvodovou" dohodu s podmínkami odchodu. Termín ani způsob vystoupení země z bloku tak ani více než měsíc po původně plánovaném datu brexitu stále není jasný.

Poměrné jasné však začíná být to, že Britové budou za tři týdny navzdory přáním vlády hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. V nich podle všeho zejména konzervativce čeká další potupa, neboť stoupenci odchodu z EU budou moci podpořit novou Farageovu Stranu pro brexit. "Za tři týdny bude protest proti neschopnosti vlády dostat nás z EU vyjádřen naplno," napsal dnes hlavní politický komentátor webu The Independent John Rentoul. Podle něho však stále půjde jen o začátek "kolapsu" Konzervativní strany.