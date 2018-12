ČTK/AP/House of Commons

Ilustrační foto - Britská premiérka Theresa Mayová během projevu k poslancům Dolní sněmovny. ČTK/AP/House of Commons

Londýn - Bouřlivých několik dní čeká dolní komoru britského parlamentu, která má před sebou první z pěti dní rozprav o dojednané podobě britského odchodu z Evropské unie. Každé z pěti zasedání může přinést až osm hodin názorových výměn a vše vyvrcholí příští úterý, kdy nejspíš až v pozdních večerních hodinách přijde na řadu klíčové hlasování. "Rozvodová dohoda" s Bruselem je podmíněna souhlasem britského parlamentu, kde ale premiérka Theresa Mayová zatím většinovou podporu nemá.

Proti současnému znění dohody se postavily všechny opoziční strany i severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která svými deseti hlasy umožňuje menšinovému britskému kabinetu vládnout. Výhrady vůči dojednané podobě brexitu pak vyjádřilo i nejméně 100 z 316 poslanců vládní Konzervativní strany.

Kabinet se snaží podporu poslanců získat s tím, že uzavřená dohoda není dokonalá, avšak je nejlepším možným výsledkem dlouhého vyjednávání s EU. Premiérka Mayová kritiky obviňuje, že odmítáním předloženého dokumentu přibližují Británii k chaotickému brexitu bez dohody a členové vlády hrozí také možností, že země nakonec z Unie vůbec neodejde. Opozice a "rebelové" z Konzervativní strany černobílou volbu prezentovanou vládou odsuzují, většinovou podporu v Dolní sněmovně ale zřejmě nemá ani jakýkoli alternativní postup.

V dnešní první den debaty nejspíše sama Mayová poslancům předloží návrh usnesení, kterým by sněmovna schválila dohodu o vystoupení i doprovodné politické prohlášení o budoucích vztazích Británie s EU. V poslední den rozprav budou moci poslanci na základě rozhodnutí předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa podat maximálně šest pozměňovacích návrhů. O těch se bude hlasovat nejdříve, pak přijde na řadu hlavní návrh.

Britská média očekávají, že vláda hlasování prohraje, a spekulují spíše o tom, jak výrazná tato porážka bude a co by ten který výsledek znamenal pro budoucnost brexitové dohody i samotné britské premiérky. Vývoj v tuto chvíli zůstává značně nevyzpytatelný, a to i proto, že Mayová v posledních dnech odmítala spekulovat o svých krocích po případném neúspěchu v parlamentu. Předsedkyně vlády uvádí, že se plně soustředí na prosazení stávající dohody a o víkendu vyjádřila přesvědčení, že podporu poslanců se jí podaří zajistit.