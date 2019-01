Londýn - Poslanci britského parlamentu dnes zahájili poslední část debaty před klíčovým hlasováním o brexitové dohodě, kterou s Evropskou unií vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové. Všeobecně se očekává, že poslanci dohodu odmítnou. Podle propočtů stanice BBC by měl být výsledek hlasování o dohodě znám nejpozději ve 21:15 SEČ. Předtím v parlamentu ještě promluví předsedkyně vlády i lídr opozice.

Dolní sněmovna o brexitové dohodě debatovala celkem pět zasedacích dní. Dnešní poslední část debaty uzavře premiérka Mayová projevem, ve kterém podle očekávání vyzve poslance, aby její dohodu podpořili. Za opoziční labouristy by měl na závěr promluvit jejich předseda Jeremy Corbyn. Závěrečné řeči obou politiků se očekávají v 19:30 SEČ.

Po skončení debaty se bude nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích, kterých bylo původně předloženo třináct. Předseda Dolní sněmovny John Bercow zařadil na program jednání jen čtyři. Dva z nich předložili konzervativní poslanci, jeden člen Skotské národní strany (SNP) a jeden předseda labouristů Corbyn.

Hlasování o každém z pozměňovacích návrhů trvá asi 15 minut. Dalších 15 minut by zabralo hlasování o dohodě předložené vládou. Podle BBC by tak mohl být výsledek znám ve 21:15 SEČ. To by se ale mohlo změnit v případě, že první z pozměňovacích návrhů předložených konzervativci bude přijat. O druhém by se totiž pak už nehlasovalo. Oba konzervativní pozměňovací návrhy se týkají takzvané irské pojistky.

Není ale jasné, co bude následovat po předpokládaném odmítnutí dohody ze strany zákonodárců. Podle bulvárního listu The Sun dnes premiérka Mayová svým ministrům řekla, že bude nadále prosazovat svou brexitovou dohodu, ať už bude její dnešní porážka jakkoli velká.

"Je to jediná možnost," řekla Mayová podle politického redaktora The Sun Toma Newtona.

Mluvčí premiérky dnes zopakoval, že vláda nemá v úmyslu požádat Evropskou unii o odklad termínu brexitu, který je nyní naplánován na 29. března. Uvedl také, že předsedkyně vlády hodlá na výsledek hlasování "rychle" zareagovat.

Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker dnes na dotaz BBC, co by chtěl britským poslancům před klíčovým hlasováním vzkázat, odpověděl: "Přál bych si, aby se chovali zodpovědně."

Bookmakeři: Parlament dohodu o brexitu na 95 procent odmítne

Pokud britští bookmakeři správně odhadují situaci v parlamentu před dnešním hlasováním o brexitové dohodě, je její zamítnutí takřka jisté. Sázkové kanceláře vidí přibližně 95procentní pravděpodobnost, že proti textu, který prosazuje premiérka Theresa Mayová, se poslanci postaví. Podle sázkařského webu Oddschecker.com se před hlasováním zvyšuje pravděpodobnost, že Británie neopustí Evropskou unii v plánovaném termínu 29. března.

Kdo si chce vsadit na to, že Dolní sněmovna dnes Mayové uštědří porážku, takřka nic nevydělá. Například společnost Betfair vypisuje sázky v kurzu 1:20, takže za 100 vsazených liber lze počítat se ziskem pěti liber. Některé další společnosti nabízejí ještě méně výhodné kurzy a věří tomu, že Mayová kvůli velkému rozdílu hlasů v neprospěch dohody utrpí vůbec nejtěžší debakl v jakémkoli parlamentním hlasování. Třeba sázková kancelář Betway je o tom přesvědčena natolik, že kdo si vsadí na opak, může za 100 liber vyhrát 600.

Ještě více vydělat se dá při sázce na prosté schválení dohody. Kurzy se pohybují většinou kolem 15:1 a za vsazenou stovku je tedy teoreticky možné vyhrát 1500 liber.

Oddschecker píše, že v posledních dnech a hodinách se zvyšuje pravděpodobnost odloženého odchodu země z EU. Na ten se dá nyní vsadit v kurzech kolem 1:4, zatímco ještě minulý týden to bylo 8:15. Slyší na to i sázející - dvakrát více jich totiž za poslední den vsadilo peníze na možnost odloženého brexitu, než bylo těch, kteří věřili odchodu v původním termínu.

Nové referendum, které prosazuje část opozičních poslanců, je však podle bookmakerů stále málo pravděpodobné. Jeho vypsání před rokem 2020 má podle sázkových kanceláří zhruba 35procentní pravděpodobnost.

Britský parlament nebude hlasovat o odmítnutí divokého brexitu

Britská Dolní sněmovna, která dnes večer rozhodne o dalším osudu brexitové dohody, nebude hlasovat o jednom z klíčových pozměňovacích návrhů. Labouristický poslanec Hilary Benn stáhl svůj dodatek, podle něhož by při odmítnutí dohody byl zároveň vyloučen neřízený odchod Británie z Evropské unie. Uvedla to stanice BBC.

Několik hodin před hlasováním, které může vedle dalšího brexitového vývoje zásadně ovlivnit i osud vlády premiérky Theresy Mayové, považuje většina médií schválení připravené brexitové dohody za nepravděpodobné.

Bennův návrh, který měl podle některých komentátorů značnou šanci na přijetí, by zabránil tomu, aby po krachu současné dohody Británie opustila unii bez jakékoli smlouvy. Opoziční poslanec však dnes řekl BBC, že návrh stáhl, neboť chtěl, aby z dnešního večera vzešel "jasný a jediný" výsledek a aby bylo zřejmé, proč byl premiérčin návrh odmítnut. Mayová bude mít podle dříve schváleného návrhu v případě odmítnutí dohody tři dny na předložení nového plánu. Benn dnes uvedl, že chce poté iniciovat parlamentní hlasování, které by brexit bez dohody zcela vyloučilo.

Mezi návrhy, o nichž by se dnes hlasovat mělo, naopak zůstává text konzervativce Andrewa Murrisona, který požaduje, aby takzvaná severoirská pojistka zahrnutá v brexitové dohodě mohla platit pouze do 31. prosince 2021.

Další návrh předložili skotští nacionalisté požadující, aby v případě odmítnutí dohody byl odchod z EU odložen do doby, než bude hotova smlouva nová. Liberální demokraté naproti tomu ve svém návrhu požadují, aby vláda připravila nové referendum o odchodu či o setrvání v EU. Oba tyto návrhy však podle médií nemají ve sněmovně velkou šanci na přijetí.

Hlasování má začít po 20:00 SEČ. Kdy se dostane na samotné vládní usnesení záleží na tom, kolik pozměňovacích návrhů předseda Dolní sněmovny John Bercow zařadí na program jednání.