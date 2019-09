V britském parlamentu se čeká zásadní brexitový střet s vládou

Londýn - Britští poslanci se dnes po letní přestávce vrací do práce a ti z nich, kteří se snaží vládě zabránit v odchodu země z EU bez dohody, začnou podnikat kroky k odvrácení takového scénáře. Podle zdroje agentury Reuters se opozice za pomoci rebelů z řad poslanců vládní Konzervativní strany pokusí prosadit, aby se ve středu na program Dolní sněmovny dostal návrh zákona proti neřízenému brexitu. Dnešek je zároveň prvním dnem, kdy opozice může navrhnout hlasování o nedůvěře vládě. To se ale nečeká.

Návrh zákona, který v pondělí zveřejnil labouristický poslanec Hilary Benn, dává vládě čas do 19. října na dosažení nové dohody s Evropskou unií na unijním summitu 17. října, nebo požaduje souhlas parlamentu v případě "divokého" odchodu z unie. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér Boris Johnson dopisem požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. Stávající dohodu, dojednanou předešlou premiérkou Theresou Mayovou, poslanci třikrát odmítli.

Pokud se dnes poslancům podaří porazit kabinet a získat kontrolu nad parlamentní agendou určovanou vládou, podnikne podle britských médií premiér Johnson kroky k vypsání předčasných voleb na 14. října. O příslušném vládním usnesení, které by musely podpořit dvě třetiny všech poslanců, by pak Dolní sněmovna hlasovala ve středu. Johnson by ve volbách podle deníku Financial Times (FT) usiloval o mandát provést brexit po svém, tedy i bez dohody o podmínkách rozluky.

Konzervativci mají se svými spojenci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) v parlamentu nejtěsnější možnou většinu. K labouristům a dalším opozičním stranám by se v úsilí o zablokování brexitu bez dohody podle tisku mohlo připojit 15 až 20 konzervativních poslanců.

Do vývoje okolo brexitu by dnes mohl promluvit i skotský soud, který má vynést konečné rozhodnutí o žádosti skupiny 70 opozičních poslanců týkající se přerušení parlamentního zasedání. Skupina se domáhá toho, aby Johnson nemohl přerušit schůzi parlamentu ve snaze zabránit poslancům zamezit neřízenému brexitu.

Aktuální zasedání parlamentu má skončit ve druhém zářijovém týdnu a nové začít až 14. října. Poslanci by tak měli minimum času na legislativní kroky, jimiž by mohli zkusit zablokovat brexit bez dohody. Země má EU opustit 31. října, tedy za 58 dnů.