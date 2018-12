Londýn - Po bouřlivých událostech na úvod rozpravy o brexitové dohodě dnes britské poslance čeká další dlouhé odpoledne názorových výměn. Ty se mají tentokrát točit kolem tématu bezpečnosti, v Dolní sněmovně tak vystoupí ministr vnitra Sajid Javid i šéf diplomacie Jeremy Hunt.

Rozprava má začít ve 14:00 SEČ. To bylo v plánu i v úterý, avšak start parlamentní bitvy o "rozvodovou dohodu" s Evropskou unií se o několik hodin zpozdil kvůli disciplinárnímu řízení proti vládě, vyvolanému její neochotou navzdory vůli sněmovny zveřejnit úplné právní stanovisko k dohodě. Většina poslanců nakonec rozhodla, že kabinet se dopustil pohrdání parlamentem a donutila jej právní analýzu zveřejnit.

To by se mohlo stát už dnes. Andrea Leadsomová, která dojednává vládní záležitosti v Dolní sněmovně, slíbila, že dokument bude zveřejněn. Nespecifikovala kdy, ovšem uvedla, že ve středu na vývoj v této věci bude reagovat.

Druhý den rozprav o brexitové dohodě zahájí ministr vnitra Javid, uzavřít jej má vystoupení Hunta. Ještě předtím bude v rámci pravidelných interpelací odpovídat na dotazy poslanců premiérka Theresa Mayová. Ta v úterý uvedla, že při uskutečnění vládní strategie pro brexit by měla Británie po odchodu z EU "nejrozsáhlejší bezpečnostní partnerství ve své historii".

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn ale předloženou dohodu s Bruselem označil za "skok do tmy" a výsledek "dvou let zpackaných jednání". Exministr zahraničí Boris Johnson zase hovořil o "národním ponížení" a "pseudobrexitu", který z Británie v podstatě učiní kolonii. Sněmovní lídr Skotské národní strany Ian Blackford naopak prohlásil, že by byl nejradši, kdyby se debata o odchodu z EU vůbec nevedla, a že toto "šílenství" je potřeba zastavit.