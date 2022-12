V Británii zemřel i čtvrtý chlapec, který v neděli spadl do ledové vody jezera

Londýn - Čtvrtou obětí nedělního neštěstí, při kterém několik dětí spadlo do ledové vody jezera nedaleko Birminghamu, se stal šestiletý chlapec. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na britskou policii.

Čtyři děti byly v neděli v kritickém stavu převezeny do nemocnice poté, co spadly do jezera Babbs Mill Lake. Místní zdravotnické služby uvedly, že u dětí došlo k srdeční zástavě. Policie následně oznámila, že chlapce ve věku 11, deseti a osmi let se záchranářům nepodařilo oživit. Šestiletý hoch byl v kritickém stavu, jeho život se nakonec rovněž zachránit nepodařilo.

Jak poznamenala agentura Reuters, v Británii nyní panuje velmi chladné počasí, některé části země v neděli večer a v pondělí zaznamenaly velmi silné sněžení. Nedělní noc byla vůbec nejchladnější v letošním roce.

Policie jezero několik dní prohledávala kvůli spekulacím, že do vody spadly ještě další děti. To se ale nepotvrdilo a pátrání skončilo. Proč děti do jezera spadly, není jasné. Břeh jezera zaplavily stovky květin a plyšových hraček. Květiny dnes u nově vzniklého pomníčku položili mimo jiné angličtí fotbalisté Tyrone Mings a John McGinn. Podle Mingse "tragédie zasáhla celý Birmingham".