V Británii začaly regionální volby, pozornost se upíná k Severnímu Irsku

Londýn/Belfast - Obyvatelé všech částí Velké Británie začali dnes ráno v 7:00 (8:00 SELČ) volit své zástupce do regionálních parlamentů. Pozornost se obrací zejména k Severnímu Irsku, kdy by podle průzkumů mohly volby skončit přelomovým vítězstvím katolické republikánské strany Sinn Féin. Ráno přišel v centru Londýna vhodit svůj hlas do urny i premiér Boris Johnson, doprovázel ho jeho pes.

Volby jsou zkouškou pro lídry dvou největších stran, konzervativního premiéra Johnsona i labouristu Keira Starmera, protože přicházejí v polovině funkčního období britské vlády. Konzervativci navíc v posledních týdnech čelí několika skandálům, včetně vyšetřování večírků v době covidových uzávěr v sídle vlády nebo případu poslance, který v parlamentu na svém telefonu sledoval porno, píše The Guardian.

V Anglii se volí 4360 zástupců ve 146 radách a také několik starostů. Více než 1800 z těchto křesel je v Londýně. Ve Walesu se bojuje o všech 22 zastupitelstev, celkem 1234 křesel. Ve Skotsku se bude hlasovat o všech 32 radách v nichž je 1227 radních. V Severním Irsku voliči rozhodují o složení místního parlamentu Stormontu.

Podle britských zákonů nesmí média ve volební den až do uzavření volebních místností zveřejňovat žádné informace o kampaních jednotlivých stran ani předvolební odhady, připomíná BBC.

Volební místnosti se uzavřou ve 22:00 (23:00 SELČ). Konečné výsledky jsou očekávány v pátek časně ráno.