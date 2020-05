V Británii začali testovat lék, který proti covidu-19 bere Trump

Londýn - Britské univerzity v Oxfordu a Brightonu zahájily rozsáhlou studii, která má zjistit, zda mohou mít dva léky proti malárii preventivní účinky proti onemocnění covidem-19. Jedním z testovaných léků je i hydroxychlorochin, který podle svých slov preventivně užívá americký prezident Donald Trump. Výsledek studie se očekává na konci tohoto roku, informoval dnes zpravodajský web BBC.

Více než 40.000 zdravotníků z Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky, kteří se do studie zapojí, budou dostávat hydroxychlorochin nebo chlorochin, které se používají jako antimalarika. Část z nich ale bude brát placebo. Všichni účastníci studie jsou v každodenním kontaktu s pacienty, kteří onemocněli covidem-19.

"Opravdu nevíme, zda chlorochin či hydroxychlorochin ve vztahu ke covidu-19 pomáhají či škodí," uvedl jeden z hlavních autorů studie Nicholas White. Podle něj je ale tato forma klinické studie, kdy účastníci ani výzkumníci po dobu trvání testů netuší, kdo bere léky a kdo placebo, nejlepším způsobem, jak zjistit, zda mohou chlorochin či hydroxychlorochin v boji s covidem-19 pomoci.

"Široce dostupnou, bezpečnou a účinnou vakcínu můžeme mít až za dlouho. Pokud by mohly tak dobře snášené léky jako chlorochin a hydroxychlorochin snížit riziko nákazy covidem-19, bylo by to neuvěřitelně cenné," uvedl spoluautor studie Martin Llewelyn.

Studie, na které se pod vedením vědců z Oxfordu a Brightonu podílí i výzkumníci z Itálie, Thajska, Vietnamu, Laosu a Kambodže, začala krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že preventivně užívá hydroxychlorochin.

Šéf Bílého domu toto antimalarikum dlouhodobě prosazuje jako zázračný lék proti covidu-19, a to navzdory dubnovému varování amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčit (FDA). Ten vzhledem k riziku problémů se srdečním rytmem varuje před užíváním hydroxychlorochinu i chlorochinu na covid-19 mimo nemocnice a klinické testy. Dalším úskalím spojeným s prosazováním hydroxychlorochinu coby léku na covid-19 je riziko, že přípravek nebude dostupný pro léčbu malárie či revmatické artritidy.

Hydroxychlorochin a podobná látka chlorochin se desítky let používají jako prevence i k léčbě malárie a jako lék na některé autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida a lupus. O možné účinnosti látky proti covidu-19 se začalo hovořit v březnu po zveřejnění francouzské studie, která uvedla, že hydroxychlorochin v kombinaci s antibiotikem azithromycinem může pomoci pacientům s koronavirem. Vědecký časopis, který studii vydal, později uvedl, že článek nesplnil očekávaný standard.