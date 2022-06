V Británii začala největší stávka na železnici za posledních 30 let

Londýn - V Británii dnes ráno začala největší stávka na železnici za posledních 30 let, zaměstnanci chtějí zejména vyšší mzdy a také zastavit propouštění. Protest, kterého se podle médií účastní desítky tisíc zaměstnanců drah a londýnského metra, svolal svaz britských železničních, námořních a dopravních odborů (RMT).

Asi na polovině železniční sítě bude přes den v provozu jen zhruba pětina vlaků. Lidem se proto doporučuje necestovat, pokud to není nutné. Abnormální nárůst poptávky hlásí provozovatelé alternativních taxislužeb Uber a Bolt, jejichž aplikace v Londýně ráno nezvládly nápor, uvedl server bulvárního listu The Sun.

Železniční infrastrukturu v Británii vlastní a provozuje společnost Network Rail. Její šéf Andrew Haines BBC řekl, že firma se snažila udělat maximum, aby stávce zabránila, ale že poslední rok a půl jednání mezi firmou a odboráři ze svazu RMT nepřinesl přijatelné řešení ohledně změn, výše mezd ani propouštění.

Odboráři dnešní protest v Británii považují za největší stávku na železnici v moderní historii. Počítají s účastní více než 50.000 členů svazu RMT a ze třinácti železničních společností. Dalších 10.000 zaměstnanců stávkuje v londýnském metru.

Dnešek je prvním ze tří dnů, kdy se bude v Anglii, Skotsku a ve Walesu na železnici stávkovat - další protesty odboráři naplánovali na čtvrtek a na sobotu. V mnoha oblastech nebude železniční spojení fungovat vůbec, například severně od Glasgowa či Edinburghu, do Swansea ve Walesu, do Penzance v Cornwallu či do velšského přístavního města Holyhead.

V částech Spojeného království budou služby fungovat kratší část dne a někde budou poslední dálkové spoje vyjíždět už v odpoledních hodinách.

Do stávky se odděleně zapojili i zaměstnanci londýnského metra. Ti jsou nespokojeni zejména s důchody a snižováním počtu zaměstnanců.