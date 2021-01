V Británii už zemřelo více než 100.000 lidí s covidem

Londýn - Británie je pátou zemí světa, kde počet úmrtí v souvislosti s koronavirovou nákazou překročil 100.000. Vyplývá to z aktualizovaných vládních statistik poté, co do nich dnes přibylo dalších 1631 úmrtí.

Podle britského ministerstva zdravotnictví zemřelo v zemi 100.162 lidí s pozitivním testem na koronavirus SARS-CoV-2. Británie se tak stala pátou zemí, kde počet mrtvých s covidem-19 překročil hranici 100.000 - po Spojených státech, Brazílii, Indii a Mexiku. Z těchto zemí je však Británie se svými 66 miliony obyvateli zdaleka nejméně lidnatá.

Vůbec nejvíce úmrtí v souvislosti s covidem, více než 400.000, evidují USA, které však mají přibližně 330 milionů obyvatel.

Počet úmrtí lidí nakažených covidem-19 v Británii dosáhl stotisícové hranice zhruba po roce, kdy se začalo v zemi na tuto nemoc umírat. První potvrzenou obětí koronaviru v Británii je 84letý důchodce Peter Attwood, který zemřel loni 30. ledna. Covid-19 byl přitom v jeho případě prohlášen za příčinu úmrtí dodatečně až o několik měsíců později.

"Je těžké vystihnout zármutek obsažený v té chmurné statistice, ztracené životy, rodinná setkání, na nichž někdo chyběl, a u mnoha příbuzných promarněné šance se byť jen rozloučit," řekl dnes britský premiér Boris Johnson.

Podle agentury AP je počet britských obětí covidu-19 více než dvojnásobkem počtu lidí, které v zemi zabily německé bomby v letech 1940 a 1941. Je také o 30.000 vyšší než celkový počet britských civilních obětí za šest let 2. světové války.