V Británii sílí skandál kolem loňského večírku v Downing Street v době lockdownu

Londýn - Vláda britského premiéra Borise Johnsona čelí v těchto dnech novému skandálu v souvislosti s informacemi o tom, že se v premiérském sídle v Downing Street loni v čase nejpřísnějších protiepidemických restrikcí konal vánoční večírek. Vládní představitelé tvrdí, že karanténní opatření nebyla porušena, či dokonce samotné konání sešlosti popírají, situaci ale příliš nevyjasnili. V úterý pak politická bouře eskalovala, když se objevilo video, na kterém pracovníci premiérské kanceláře vtipkují o večírku při nácviku tiskové konference.

Opoziční labouristé obviňují vládní konzervativce ze lží a z ignorování pravidel, která platí pro širokou veřejnost. Nespokojenost vyjadřují i někteří zástupci Konzervativní strany, jako například dlouholetý poslanec Roger Gale, podle kterého musí kabinet rychle přijít s odpověďmi. Ty dnes ráno nepřicházely, neboť vláda nevyslala žádného zástupce do televizního či rozhlasového vysílání, premiér Johnson měl ovšem na programu pravidelné interpelace v Dolní sněmovně.

Skandál odstartoval minulý týden bulvární list Daily Mirror, který s odvoláním na své zdroje informoval, že loni 18. prosince uspořádali vysoce postavení pracovníci Downing Street "sváteční párty" a hráli hry s vánoční tematikou, "zatímco zbytek země byl nucen být doma". S podobnou informací následně přišla i zpravodajská společnost BBC. Británie před loňskými Vánoci zažívala silnou druhou vlnu epidemie covidu-19 a na Londýn se v den údajného večírku vztahovala nepřísnější opatření zakazující jakékoli sešlosti ve vnitřních prostorách. Vláda dokonce 17. prosince na twitteru specifikovala, že lidé nesmí uspořádat "vánoční oběd nebo večírek" v pracovním prostředí.

Vláda přesto trvala na tom, že její pracovníci žádná nařízení neporušili. "Veškerá doporučení byla zcela dodržována," prohlásil minulý týden v parlamentu Johnson. Ministerský náměstek zodpovědný za boj proti kriminalitě Kit Malthouse zase řekl, že neví, zda se nějaký večírek uskutečnil, "ale pokud se tak stalo, pak nebyla porušena žádná pravidla". Mluvčí Downing Street pak rovnou konání večírku popřel.

Kancelář premiéra toto stanovisko zopakovala i poté, co televize ITV zveřejnila video z loňského prosince, na kterém poradci o večírku vtipkují při snaze najít strategii, jak čelit případným otázkám na toto téma. "Já jsem šla domů. Počkat, počkat, ehmm... Jaká je odpověď?" říká v klipu někdejší Johnsonova mluvčí Allegra Strattonová. "Nebyl to večírek, byla to sklenka vína se sýrem," navrhuje jistý kolega. Následně dodal, že šlo o vtip, zatímco se ostatní smějí. "Tento fiktivní večírek byl pracovní schůzkou. A nedodržovaly se tam rozestupy," uzavírá s úsměvem Strattonová.

Bulvární list Daily Mail, který je nejprodávanějším deníkem v Británii, na dnešní titulní stránce scénu odsuzuje jako "zvrácený vtip". "Lhát a smát se těm lžím je ostudné. Premiér teď musí jít s pravdou ven a omluvit se. Nemůžeme mít jedno pravidlo pro konzervativce a jiné pro všechny ostatní," uvedl lídr labouristů Keir Starmer.

Není to poprvé v pandemické době, kdy opozice obviňuje vládu z obcházení pravidel či korupce. Před měsícem vyvolalo podobné pobouření její rozhodnutí neschválit trest pro konzervativního poslance doporučený nezávislou etickou komisí, komentátoři kromě toho připomínají poprask kolem cesty tehdejšího Johnsonova poradce Dominika Cummingse přes celou Anglii v době prvního lockdownu. Agentura Reuters podotýká, že nový skandál přichází v době, kdy vláda zvažuje nové zpřísnění karanténních opatření.

Policie se podle všeho kauzu vánočního večírku vyšetřovat nechystá, protože vyšetřování "retrospektivních porušení covidových regulací" prý nepředstavuje standardní postup. Britský tisk ovšem upozornil, že londýnské úřady v těchto dnech pokračují v trestním stíhání v souvislosti s jistou nelegální sešlostí, která se loni 18. prosince odehrála na předměstí britské metropole.