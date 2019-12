V Británii se přou o účast Evropanů v druhém referendu o brexitu

Londýn - Britští opoziční labouristé chtějí umožnit občanům jiných zemí Evropské unie žijícím dlouhodobě v Británii hlasovat v případném dalším referendu o odchodu země z Evropské unie. Michael Gove, který je fakticky zástupce premiéra Borise Johnsona v konzervativní vládě, záměr labouristů kritizoval. Podle ministra by to byl "útok na demokracii", napsal list The Guardian.

Británie by podle aktuálního plánu měla blok opustit 31. ledna příštího roku. Labouristé před čtvrtečními předčasnými volbami slibují, že v případě vítězství vyjednají s EU novou, lepší brexitovou dohodu a následně ji předloží voličům ke schválení v referendu. V něm by měli mít Britové možnost hlasovat i pro setrvání v EU.

Britové schválili odchod z EU v lidovém hlasování v roce 2016. Z patové situace, do které spory o brexit zavedly britskou politiku, by ji měly vyvést právě volby vypsané na příští čtvrtek.

Premiér Johnson již napsal vůdci labouristů Jeremymu Corbynovi, že se snaží "zmanipulovat" druhé referendum ve prospěch setrvání v EU tím, že navrhuje účast dvou milionů Evropanů na hlasování, což by zvrátilo výsledky referenda o brexitu z roku 2016.

"Je to tak, že občané EU v tomto případě nehlasují, stejně jako nikdy nevolili ve všeobecných volbách ani nehlasovali v referendech, jako bylo referendum o brexitu," uvedl Gove v rozhlasovém rozhovoru. Něco takového by podle něj bylo proti principu demokratické férovosti. Je to stejná situace, jako kdyby ve finále ligy dostal najednou jeden z týmů povoleno poslat na hřiště dva další hráče, dodal. "Prostě by to nebylo fér. Byl by to útok na základní princip demokracie," řekl.

Na otázku, proč by si dlouholetý euroskeptik Corbyn přál setrvání v EU, Gove odvětil, že většina labouristických zákonodárců i členů stínového kabinetu je pro setrvání Británie v EU.

Labouristická poslankyně a stínová ministryně obchodu Rebecca Longová-Baileyová prohlásila, že lidé žijící po značnou část svého života v Británii a posílající své děti do britských škol by měli mít právo hlasovat v případném dalším referendu o brexitu. "Myslím, že je spravedlivé zajistit, aby tito lidé měli možnost hlasovat o své budoucnosti," uvedla. Je přesvědčená, že by to výsledky plebiscitu nezkreslilo.