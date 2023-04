V Británii se budou dražit osobní věci Freddieho Mercuryho

Londýn - Sbírka 1500 předmětů Freddieho Mercuryho, včetně ručně psaných textů písní a jevištních kostýmů, bude v září nabídnuta v aukci, informovala BBC. Zpěvák skupiny Queen ji budoval 30 let a vše uchovával ve svém domě v západním Londýně. Když v roce 1991 zemřel, vše odkázal jedné ze svých nejstarších přítelkyň Mary Austinové.

Vrcholem aukce bude Mercuryho devítistránkový ručně psaný text jednoho z největších hitů skupiny Queen, We Are The Champions, včetně harmonií a akordů. Očekává se, že se prodá za 200.000 až 300.000 liber (5,3 až 7,9 milionu Kč).

Dosud nezveřejněný pracovní text písně Killer Queen, napsaný v roce 1974 na jediném listu papíru černým perem, by pak mohl být vydražen za 50.000 až 70.000 liber (1,3 až 1,8 milionu Kč).

Devatenáctiletá Austinová byla na rande s kytaristou skupiny Queen Brianem Mayem, když se v roce 1970 poprvé setkala s Mercurym. Nastěhovali se k sobě a zůstali si blízcí i poté, co jí řekl, že je gay. O zpěváka se starala, i když zeslábl po nemoci související s AIDS.

Dům v Kensingtonu zůstal po tři desetiletí téměř celý v podobě, v jaké ho Mercury zanechal, včetně starožitného nábytku, uměleckých děl, která sbíral, a přepychových látek, které miloval. Na máslově žlutých stěnách jídelny visely grafiky Matisse a Chagalla a nad snídaňovým stolem v kuchyni byl vystaven Picassův portrét.

Nyní se však Austinová rozhodla sbírku prodat, "protože si potřebuje udělat pořádek ve svých věcech". "Nastal čas, abych učinila těžké rozhodnutí uzavřít tuto velmi zvláštní kapitolu svého života," dodala 72letá žena. Kromě několika "osobních dárků" a společných fotografií dvojice prodává všechno.

V aukci budou nabídnuty Mercuryho jevištní kostýmy, včetně flitrových overalů, třpytivých bot a umělé kožešiny. Fanoušci skupiny Queen si budou moci pořídit i korunu a plášť, které měl zpěvák na sobě během svého posledního turné v 80. letech.

V prodeji ale jsou i Mercuryho osobní věci, například telefon z nočního stolku, mramorový bar, koktejlové ubrousky s monogramem či malý stříbrný hřeben na knír.

Všech 1500 předmětů bude v létě vystaveno v londýnské aukční síni Sotheby's ve sledu speciálně navržených galerií věnovaných různým aspektům Mercuryho života, než budou v září prodány. Očekává se, že aukce vynese více než šest milionů liber (přes 159 milionů Kč) a část výtěžku bude věnována na charitativní účely.