V Británii přibylo 181 obětí viru, počet nakažených v Evropě stoupá

Londýn/Berlín - Británie hlásí už 759 úmrtí pacientů s koronavirem, o 181 víc než ve čtvrtek. Po předchozím nárůstu o 115 mrtvých jde o další denní maximum. V Německu se za posledních 24 hodin potvrdilo dalších 5780 případů nákazy koronavirem. Celkově tak země má již 42.228 infikovaných. Nemoci COVID-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, podlehlo 253 pacientů. Německá vláda uvažuje o zvýšení testovacích kapacit na koronavirus až na 200.000 denně.

V Británii za 24 hodin přibylo 181 obětí viru, celkem hlášeno 759

V Británii bylo ve čtvrtek v 17:00 (18:00 SEČ) evidováno 759 úmrtí pacientů nakažených koronavirem SARS-Cov-2. Dnes to oznámily místní úřady, čímž bilance oproti předešlému dni narostla o 181 mrtvých. Při navyšování testovacích kapacit rovněž rekordně poskočil počet známých případů infekce, kterých bylo 14.579, tedy o 2921 více, než kolik hlásilo ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek večer.

Španělsko má přes 64.000 nakažených koronavirem, 4858 mrtvých

Ve Španělsku se nákaza koronavirem potvrdila už u více než 64.000 lidí. Za posledních 24 hodin přibylo přes 7800 nových případů. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informoval deník El País. Relativní nárůst o 14 procent je nejnižší za několik posledních dní, což podle agentury DPA představuje zárodek první konkrétní naděje. Na nemoc COVID-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, však zemřelo od čtvrtka dalších 769 pacientů, což je největší přírůstek za 24 hodin od počátku epidemie v zemi. Celková bilance obětí se vyšplhala na 4858.

Z celkových 64.059 nakažených je podle ministerstva zdravotnictví na 36.000 v nemocnicích po celé zemi. Více než 4000 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Přes 9300 lidí se už z nemoci COVID-19 vyléčilo. V zemi se nakazilo i 9444 zdravotníků, což představuje téměř 15 procent ze všech dosud nakažených, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Denní přírůstek počtu obětí je vyšší než mezi středou a čtvrtkem, kdy bylo mrtvých 655. Překonal i předchozí nárůst z úterý na středu, kdy bylo nových obětí 738. To byl přitom dosavadní rekord počtu obětí COVID-19 za 24 hodin. Počet nových případů je ve srovnání s předchozím dnem ale nižší (8578 ve čtvrtek ku 7871 dnes).

Se 14 procenty je nárůst případů nákazy nejnižší za několik posledních dnů, zdůraznil dnes šéf španělského úřadu pro nouzové situace (CCAES) Fernando Simón. Expert hovořil o "slibných datech, která nám dávají trochu naděje". Podle Simóna se Španělsko blíží vrcholu pandemie a přes nárůst počtu obětí a hospitalizovaných je patrná "stabilizace a lehké zploštění křivky". Kromě toho počet uzdravených a z nemocnic propuštěných pacientů dosáhl už téměř 10.000, což je o zhruba 6000 více oproti předchozímu dni.

Ve Španělsku se první případ nákazy koronavirem potvrdil 31. ledna na Kanárských ostrovech u německého turisty. Nejvíce výskytů infekce zaznamenal dosud madridský autonomní region, kde se k dnešku potvrdilo přes 19.000 případů nákazy. Přes 2400 infikovaných v tomto regionu už zemřelo, což je zhruba polovina všech obětí ve Španělsku. Přes 5000 lidí se v madridském regionu uzdravilo.

Více než 1300 nemocných je ale v tomto regionu na jednotkách intenzivní péče. Nemocnice jsou už několik dní přetížené a ve veletržním areálu Ifema proto vyrostla obrovská polní nemocnice pro přibližně 5000 pacientů. V pátek zařízení navštívil i král Felipe VI. Ve výdejnu zdravotnického materiálu se pak proměnil stadion fotbalového velkoklubu Real Madrid.

Druhým nejhůře zasaženým regionem ve Španělsku je Katalánsko, kde se koronavirus potvrdil u téměř 13.000 lidí. Zemřelo 880 nakažených.

Španělsko je v současnosti čtvrtou zemí nejvíce zasaženou koronavirem po USA, Číně a Itálii.

Španělsko dnes prodloužilo o dalších 15 dní, tedy do 12. dubna, celonárodní karanténu a úřady tvrdí, že vedou "skutečnou válku" o dodávky zdravotnických dodávek. Obrací se kvůli nim často na Čínu, odkud nynější pandemie vzešla.

Ve Španělsku jsou už od 14. března uzavřeny školy, bary, restaurace a obchody se zbytným zbožím. Lidé nesmějí zbytečně opouštět domovy.

Německo už má přes 42.000 nakažených koronavirem a 253 mrtvých

V Německu se za posledních 24 hodin potvrdilo dalších 5780 případů nákazy koronavirem. Celkově tak země má již 42.228 infikovaných. Nemoci COVID-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, podlehlo 253 pacientů. Od čtvrtečního rána tak přibylo 55 mrtvých. Bilanci dnes na svých stránkách zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI).

Nejvíce nakažených má nadále Bavorsko (9481), které na východě sousedí s Českem. Na druhém místě zůstává nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (9235). Třetí Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa je dlouhodobě na třetí příčce. K dnešnímu ránu má potvrzeno 8161 případů.

V Sasku, druhé německé spolkové zemi, která hraničí s Českem, se už potvrdilo 1305 případů. Z 16 německých spolkových zemí je na devátém místě.

V přepočtu na 100.000 obyvatel je situace nadále nejhorší v hanzovním městě Hamburku, které hlásí 92 nakažených na 100.000 lidí.

Nejvíce pacientů v Německu podlehlo nemoci COVID-19 v Severním Porýní Vestfálsku (72), žádnou oběť zatím nehlásí Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě země. To má také nejnižší počet nakažených na 100.000 obyvatel - 16.

Německo zvažuje výrazné zvýšení testovacích kapacit

Německá vláda podle listu Süddeutsche Zeitung uvažuje o zvýšení testovacích kapacit na koronavirus až na 200.000 denně. To by spolu s důslednou izolací nakažených podle expertů mělo pomoci zastavit šíření koronaviru. Nyní má Německo kapacitu na 300.000 až 500.000 testů týdně.

Různé možnosti dalšího postupu nastiňuje analýza nazvaná "Jak dostaneme COVID-19 pod kontrolu", kterou nechalo vypracovat ministerstvo vnitra. Jedním z hlavních doporučení je výrazné zvýšení počtu testovaných po vzoru Jižní Koreje. Nově by se bez dalších podmínek testovali i lidé, kteří sami dají najevo podezření, že jsou nakažení, a široký okruh osob, s nimiž infikovaní přišli do kontaktu.

Testovací kapacity by se podle scénáře expertů měly pohybovat na úrovni 50.000 denně od 6. dubna, 100.000 denně týden poté a 200.000 denně koncem dubna.

Všichni, u nichž se koronavirus potvrdí, by pak museli do izolace, ať už doma, nebo v nemocnicích či jiných specializovaných zařízeních. Analýza hovoří například o zřízení 60.000 nemocničních lůžek v hotelích a v areálech veletrhů.

Aby se nákazu podařilo překonat, je podle odborníků nutná také mobilizace společnosti, konkrétně je potřeba její velkou část ještě výrazněji než dosud přesvědčit o závažnosti situace. O to se ve čtvrtek pozdě večer pokusila znovu i kancléřka Angela Merkelová, která zdůraznila, že ještě nepřišla doba, aby bylo možné bavit se o uvolnění dosavadních opatření.

Analýza pro ministerstvo vnitra se věnovala i jiným možným scénářům vývoje. Za nejhorší z nich označuje možnost, že by stát nepřijal prakticky žádná omezení. V takovém případě by se koronavirem rychle nakazilo na 70 procent obyvatel, což by vedlo k tomu, že by nemocnice z kapacitních důvodů musely odmítnout přes 80 procent pacientů, kteří by potřebovali intenzivní péči. Počet úmrtí by překročil milion.

Rakousko má přes 7000 případů a Švýcarsko přes 12.000

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem překonal v Rakousku hranici 7000. Za posledních 24 hodin přibylo více než tisíc nových případů, vyplývá z dat na webových stránkách místního ministerstva zdravotnictví. Obětí v Rakousku si nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, vyžádala už 58. Podle ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera se dá vrchol epidemie v zemi očekávat mezi polovinou dubna a polovinou května. Sousední Švýcarsko zaznamenalo denní narůst takřka 1500 případů, počet nakažených tak překonal 12.000.

Aktuálně je v Rakousku potvrzeno 7441 případů nákazy virem SARS-CoV-2. Nejvíce postiženou je nadále spolková země Tyrolsko, která sousedí s Itálií a má téměř 1755 nakažených. Následují Horní a Dolní Rakousy (1227 a 1147 případů), tedy dvě spolkové země, které hraničí s Českem. Hlavní město Vídeň má tisícovku nakažených.

Nemoci COVID-19 v Rakousku dosud podlehlo 58 lidí. Ve čtvrteční dopolední statistice bylo mrtvých 42. Oficiálně se uzdravilo 225 lidí, podle ministra zdravotnictví Anschobera je ale toto číslo zřejmě mnohem vyšší, protože řada lidí se vyléčila doma.

Osm stovek lidí s potvrzenou nákazou koronaviru je v současnosti v některé z rakouských nemocnic. Sto třicet jich je na jednotkách intenzivní péče. Padesát tři procent nakažených jsou muži, zbytek ženy. Od počátku epidemie rakouští zdravotníci otestovali už téměř 40.000 lidí. Výhledově chce Rakousko provádět 15.000 testů denně.

Nejvíc nakažených na 100.000 obyvatel má tyrolský okres Landeck, ve kterém leží například i lyžařské středisko Ischgl.

Právě Ischgl je považován za jedno z ohnisek nákazy v zemi. Tyrolsko, ve kde lyžařské středisko leží, čelí v posledních dnech kritice, že nezasáhlo proti šíření viru dostatečně rychle z obavy, že by to poškodilo místní cestovní ruch. V Ischglu se nakazila i řada turistů, kteří pak koronavirus přivezli do svých zemí.

Ministr zdravotnictví Anschober dnes řekl, že očekává vrchol epidemie v Rakousku mezi polovinou dubna a polovinou května. Žádná další opatření nyní rakouská vláda nechystá. Účinnost těch současných chce vyhodnotit kolem Velikonoc.

Podle ministra vnitra Karla Nehammera většina Rakušanů dodržuje pravidla, která vláda ve snaze zastavit šíření koronaviru stanovila. "Vydržte," vyzval Nehammer obyvatele. Za porušení nařízených pravidel hrozí v Rakousku jednotlivcům pokuta až 3000 eur (81.500 Kč), například hospodští, kteří otevřou podnik, mohou dostat ale pokutu až 30.000 eur (815.000 Kč).

Švýcarsko dnes odpoledne oznámilo, že eviduje 12.161 nakažených, ve čtvrtek to bylo 10.714 případů. Infekci dosud podlehlo 197 lidí. Alpská konfederace dnes oznámila, že ze svých krizových zásob začala zdravotnickým zařízením poskytovat léky na utišení bolesti a také opiáty. Před týdnem ve snaze předejít panickému vykupování lékáren přistoupila země k řízenému prodeji některých léků. Švýcarská vláda dnes podle Reuters poskytla kantonům pravomoc dočasně omezit tamní ekonomický život, aby bylo možné šíření viru zastavit.

V Rusku je už více než 1000 lidí nakažených koronavirem

Rusko má už více než tisíc lidí nakažených koronavirem SARS-CoV-2. Podle dnešní informace operačního štábu pro boj s koronavirem jich od čtvrtka v zemi přibylo 196, a infikovaných je tak celkem 1036. O jednoho zemřelého se na tři zvýšil počet obětí koronaviru. Premiér Michail Mišustin nařídil uzavření kaváren a restaurací, zábavních podniků i obchodů v příštích dnech a nabádal, aby se lidé drželi doma.

Operační štáb podle agentury TASS upřesnil, že k dnešnímu dni je už v 58 regionech Ruské federace registrováno dohromady 1036 potvrzených případů nákazy koronavirem. Ze 196 nově ochořelých připadá na Moskvu 157. Z nemoci COVID-19, způsobované koronavirem, se od čtvrtka vyléčilo sedm lidí, zdravených je celkem 45. Třetí oběť nákazy v Rusku zemřela v Moskvě.

Ministr zdravotnictví Michail Muraško médiím upřesnil, že zdravotní stav osmi nakažených pacientů je vážný a jsou v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče.

"Víte, že z rozhodnutí prezidenta nebude příští týden pracovní. V souvislosti s tím považuji za nezbytné rozšířit na všechny regiony omezující opatření, která už byla přijata v Moskvě a v Moskevské oblasti," sdělil dnes národu premiér Mišustin.

Od soboty do úterý mají podle něj zůstat zavřené kavárny, restaurace, zábavní podniky i obchody. Kromě toho bude rovněž od soboty až do 1. června mimo provoz síť státem spravovaných hotelů, rekreačních středisek a zařízení.

V Moskvě už pro školy platí dálková výuka, otevřené jsou pouze obchody s potravinami, restaurace vydávají pokrmy jen přes výdejní okno. Moskevské parky, včetně oblíbeného Gorkého parku v centru města, jsou pro veřejnost uzavřené.

Ruská vláda i regionální úřady každopádně počítají s prudkým šířením epidemie v zemi. Jedním z příkladů je zpráva z města Novosibirsk v asijské části Ruska o tom, že tamní úřady organizují vytvoření nemocniční základny schopné přijmout do týdne na 800 pacientů s nemocí COVID-19.