Britská justice poslala do vězení dvacet mužů (foto), které usvědčila ze znásilňování a sexuálního zneužívání patnácti dívek ve věku 11 až 17 let. Muži ze severní Anglie byli odsouzeni v několika různých procesech během tohoto roku, dnes soud zrušil embargo, které na informování o jejich případu uvalil, uvedla agentura Reuters. Případ vyvolal pozornost i proto, že kvůli porušení embarga čelí obžalobě britský protiislámský aktivista Tommy Robinson.

Britská justice poslala do vězení dvacet mužů (foto), které usvědčila ze znásilňování a sexuálního zneužívání patnácti dívek ve věku 11 až 17 let. Muži ze severní Anglie byli odsouzeni v několika různých procesech během tohoto roku, dnes soud zrušil embargo, které na informování o jejich případu uvalil, uvedla agentura Reuters. Případ vyvolal pozornost i proto, že kvůli porušení embarga čelí obžalobě britský protiislámský aktivista Tommy Robinson. ČTK/AP/neuveden

Londýn - Britská justice poslala do vězení dvacet mužů, které usvědčila ze znásilňování a sexuálního zneužívání patnácti dívek ve věku 11 až 17 let. Muži ze severní Anglie byli odsouzeni v několika různých procesech během tohoto roku, dnes soud zrušil embargo, které na informování o jejich případu uvalil, uvedla agentura Reuters. Případ vyvolal pozornost i proto, že kvůli porušení embarga čelí obžalobě britský protiislámský aktivista Tommy Robinson.

Vůdcem organizované skupiny mužů převážně pákistánského původu, která působila v severoanglickém Huddersfiledu a okolí, byl podle soudu 35letý Amere Singh Dhaliwal. Soud jej shledal vinným z dvaadvaceti případů znásilnění a poslal jej na 18 let do vězení. Podle listu The Guardian mu soudce při vynesení rozsudku řekl, že to, jak zacházel s dívkami, bylo "nelidské".

Celkem byla dvacítka mužů usvědčena ze 120 sexuálních trestných činů, kterých se dopustili v letech 2004 až 2011. "Muži někdy používali hrozby a násilí a svým obětem cpali alkohol a drogy," řekl prokurátor Michael Quinn. "Tito muži se starali jen sami o sebe a dívky vnímali jako předměty, které mohou používat a zneužívat po své vůli," dodal.

Dívky, které pocházely z chudých poměrů, členové gangu zneužívali na parkovištích, v hotelech či v přírodě. Muži vystupovali pod přezdívkami jako Drákula či Bestie. Podle britských médií někteří z nich používali při styku s dívkami místo kondomů plastové sáčky. Několik děvčat následně otěhotnělo.

Soud dnes umožnil médiím o případu informovat, neboť částečně zrušil informační embargo, které na případ uvalil v listopadu loňského roku ve snaze ochránit oběti. Embargo letos v květnu porušil britský nacionalista a protiislámský aktivista Tommy Robinson, který byl kvůli pořizování videozáznamu z jednoho z procesů zatčen. Za pohrdání soudem byl Robinson odsouzen k 13 měsícům odnětí svobody, odvolací soud ale později tento rozsudek zrušil a nařídil nové líčení.

Británií v posledních letech otřáslo několik případů sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Oběťmi organizovaných skupin, jejichž členové měly podle agentury AP většinou pákistánský původ, se staly stovky dětí. Podle agentury Reuters britské úřady v minulém roce registrovaly nejméně 550 dětí, které se staly oběťmi obchodování s lidmi. Zhruba dvě třetiny z nich měly britské občanství.