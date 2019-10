V Británii naplno startuje kampaň, průzkumy vedou konzervativci

Londýn - Na dnešní den byl dlouho plánován odchod Británie z Evropské unie, místo toho se zde ale po novém odkladu brexitu naplno rozjíždí kampaň k předčasným volbám vypsaným na 12. prosince. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn ujišťoval, že brexitový plán jeho strany není "až tak komplikovaný", premiér Boris Johnson Corbyna obviňuje, že vystoupení z EU zabránil. V nejčerstvějších průzkumech má vládní Johnsonova Konzervativní strana náskok 15, respektive 17 procentních bodů.

Od svého červencového nástupu do čela strany a vlády Johnson sliboval, že s koncem října skončí také britské členství v unii, ať by měla země z bloku vystoupit na základě dohody nebo bez ní. Upravenou "rozvodovou" dohodu se mu ale nepodařilo prosadit v parlamentu a nakonec byl nucen dojednat tříměsíční odklad brexitu. Osud britského odchodu z EU tak zůstává neznámý i skoro tři a půl roku po referendu, které jej zahájilo, a rozhodnout by o něm mohly první prosincové volby od roku 1923.

"Dnešek měl být dnem, kdy se brexit stane skutečností a my konečně opustíme EU. Ale Jeremy Corbyn, navzdory skvělé nové dohodě, kterou jsem uzavřel s EU, to odmítl umožnit," citovala dnes britská média z prohlášení premiéra Johnsona.

Ministerský předseda měl dnes na programu návštěvy ve škole, nemocnici a policejní stanici v různých částech Británie. Jeho program jde ruku v ruce s hlavními pilíři kampaně vládních konzervativců, kterými jsou kromě dokončení brexitu investice do zdravotnictví, školství a boje proti zločinu.

Labouristický lídr Corbyn zahájil předvolební boj projevem v kulturním centru v londýnské čtvrti Battersea. Prohlásil, že Johnson selhal, když nesplnil slib o říjnovém odchodu z EU, a že za toto selhání může jen a pouze předseda vlády.

"Po třech dlouhých letech sporů kolem brexitu a selhání ze strany konzervativců, musíme tuto záležitost vyřešit," řekl na konto brexitu Corbyn. Pozice jeho strany je po značných vnitřních bojích taková, že je potřeba vyjednat "rozvodovou" dohodu předpokládající těsné budoucí partnerství s EU, a tu následně v novém referendu postavit proti setrvání v unii. "Labouristé brexit vyřeší za šest měsíců. (...) Opravdu to není až tak komplikované," prohlásil Corbyn.

Hlavní opoziční strana kromě toho slibuje, že ochrání systém státní zdravotní péče, bude bojovat proti "privilegovaným" vrstvám a podnikne "skutečné kroky" v souvislosti s "klimatickou krizí". Johnson si podle Corbyna myslí, že lidé v prosincové "tmě a zimě" nepůjdou volit a nebudou se zapojovat do kampaně. Je ale prý na omylu, protože labouristům k zahřátí stačí "pomyšlení na odstavení Borise Johnsona a konzervativců od moci a na šanci obnovit a změnit naši zemi".

Konzervativce ale zatím může hřát pohled na průzkumy preferencí, v nichž měli v posledních týdnech před labouristy náskok kolem deseti procentních bodů. V dnešní sondáži od agentury YouGov jsou se 36 procenty ve vedení o 15 procentních bodů, v průzkumu IpsosMORI dokonce o 17 s podporou 41 procent dotázaných. V obou případech byli poměrně těsně třetí liberální demokraté.

Podle posledních propočtů skupiny Electoral Calculus bude konzervativcům po volbách v 650místné dolní komoře parlamentu patřit 363 křesel. Kromě nepředvídatelnosti předvolebních kampaní je ale podobné modelování problematické i proto, že poslanci jsou v Británii voleni v jednotlivých obvodech systémem "vítěz bere vše".

Důležitým faktorem může být například Strana pro brexit euroskeptika Nigela Farage, která ještě neoznámila, v jakém počtu vyšle své kandidáty. Deník The Times také poukazuje na nový průzkum týkající se nesplněného Johnsonova slibu o brexitu na konci října. Polovina podporovatelů odchodu z EU v něm uvedla, že se novým odkladem brexitu cítí "zrazeni".