V Británii dalších 346 obětí, Slovensko bez nových nakažených

Po čtyřech dnech s více než 500 hlášenými případy dnes opět poklesla bilance nových úmrtí s koronavirem v Británii, když vláda informovala o 346 zemřelých nahlášených za 24hodinový úsek. Souhrnná oficiální bilance, která je platná k pátečnímu podvečeru, narostla na 31.587 mrtvých a zůstává nejvyšší v Evropě. Aktuální údaj oznámil ministr dopravy Grant Shapps, který tentokrát vedl pravidelnou tiskovou konferenci britské vlády.

S dnešní aktualizací statistiky pokračuje zhruba tři týdny trvající pokles průměrné hodnoty z posledních sedmi dní, neboť minulou sobotu byla ohlášena smrt 621 nakažených. Následovaly dva dny, kdy přibylo 315 a 288 obětí, načež se denní číslo opět vrátilo nad 600. V Británii zároveň na rozdíl od Španělska, Itálie či Německa nijak výrazně neklesají čísla ohledně zjištěných případů nákazy, kterých je při výrazném posílení testování stále několik tisíc denně.

Za poslední 24hodinový úsek končící dnes dopoledne bylo nahlášeno 3896 pozitivních testů na koronavirus, informoval zpravodajský web BBC. Laboratoře za stejnou dobu prověřily na 97.000 vzorků. Infekce se od počátku šíření ve Spojeném království potvrdila u 215.260 lidí.

Jeden z vládních zdravotnických expertů Jonathan Van-Tam na tiskové konferenci uvedl, že si je jistý, že tzv. reprodukční číslo koronaviru je v zemi nižší než jedna. Pro vývoj epidemiologické situace jde o klíčovou hranici, neboť by to znamenalo, že nákaza je v britské společnosti na ústupu.

V Británii už skoro sedm týdnů platí omezení pohybu obyvatel a očekává se, že v pondělí začne uvolňování karanténního režimu. V neděli večer má vládní strategii představit premiér Boris Johnson, okamžité změny opatření ale nejspíše budou jen kosmetické. Média zmiňují povolení většího počtu procházek denně či otevření zahradnictví.

Součástí plánu je zřejmě také výzva, aby lidé do práce jezdili na kole nebo tam chodili pěšky, pakliže nemohou pracovat z domova. Ministr dopravy Shapps řekl, že provoz hromadné dopravy se nemůže vrátit do stavu ze začátku roku, protože je potřeba nadále dodržovat rozestupy mezi lidmi. Vláda prý zamýšlí do podpory kýžených návyků investovat dvě miliardy liber (přes 60 miliard Kč).

Slovensko v pátek poprvé od 10. března nezaznamenalo žádné nové případy nákazy koronavirem. Vyplývá to z oficiálních údajů. Onemocnění covid-19 se v sousední zemi se zhruba 5,5 miliony obyvatel dosud potvrdilo u 1455 lidí, z nichž 26 zemřelo a 919 se zotavilo. Slovensko má výrazně méně nakažených a mrtvých než okolní státy.

Ve středu se na Slovensku opět otevřely obchody, s výjimkou těch v nákupních centrech, hotely, muzea, galerie a venkovní turistické atrakce. Konat se opět mohou bohoslužby a svatby s omezeným počtem hostů.

Školy nicméně zůstávají zavřené a země stále není otevřená turistům. Lidé, kteří se vrátí ze zahraničí, musí nastoupit 14denní karanténu ve státem spravovaných zařízeních.