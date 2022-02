V březnu se začne omezovat nošení respirátorů, zdarma bude jeden test

Praha - Od 1. března budou zrušena omezení počtu lidí na všech hromadných akcích. Rozhodla o tom vláda, po jejím jednání to novinářům řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ke 13. březnu by také mělo skončit testování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Ke stejnému datu bude povinné nošení respirátorů v MHD, zdravotnických a sociálních zařízeních, na většině ostatních míst by povinnost měla být zrušena. V březnu budou mít všichni občané nárok na jeden PCR test na covid-19 hrazený pojišťovnou.

Válek řekl, že chce nošení respirátorů maximálně omezit. Nyní musí mít lidé zakrytý nos a ústa ve všech vnitřních prostorech, kde není možné dodržet rozestup od ostatních. Podle vládního webu jde tedy například o obchody, provozovny služeb, divadla, kina, restaurace, muzea, letiště i vozidla taxi.

Po 13. březnu budou podle Válka povinné respirátory ještě v MHD, zdravotnických a sociálních zařízeních. S odborníky Válek diskutuje ještě o tom, že by se vyžadovaly na některých typech hromadných akcí. Další opatření, která by měla nastat po 13. březnu, bude vláda podle Válka projednávat na příštím zasedání.

Zrušení omezení pro hromadné akce už před jednáním vlády avizoval ministr kultury Martin Baxa (ODS). Například koncertů se nyní může účastnit 1000 lidí, pokud sedí. Pokud má sál větší kapacitu, je možné využít nad 1000 sedících polovinu maximální kapacity. Diváci musí mít respirátor, mohou si ho odložit, pokud konzumují jídlo a pití.

Ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách se nyní musí zaměstnanci testovat jednou týdně antigenním testem, který jim udělá zdravotník. Povinnost se podle webu netýká očkovaných, těch, kteří prodělali v posledním půl roce onemocnění, a těch, kteří mají platný negativní PCR test. Testovat se musí také klienti v pobytových službách a návštěvy. Toto testování by mělo podle Válka skončit 13. března.

V březnu budou mít všichni občané nárok na jeden PCR test na covid-19 hrazený ze zdravotního pojištění. V současné době mají očkovaní lidé a děti k dispozici až pět testů měsíčně hrazených pojišťovnou. Zdarma jsou také pro klienty se žádankou od lékaře nebo hygieny.

Omezení pročtu hrazených preventivních testů vyplývá podle ministra s rozvolňováním protiepidemických opatření. Ty mají skončit až na nošení respirátorů na některých místech k 13. březnu. Testování na covid-19 v loňském roce pojišťovny stálo zhruba 55 miliard korun. Veřejné zdravotní pojištění ročně hospodaří celkem se zhruba 400 miliardami korun. Zachování alespoň jednoho testu měsíčně zdarma podporovali někteří lékaři a vědci. S testováním metodou PCR se v Česku začalo v únoru 2020, první případy pak testy odhalily v březnu. Za první dvě vlny na jaře a na podzim 2020 pojišťovny vydaly na PCR testy zhruba čtyři miliardy korun. Od listopadu se začalo preventivně testovat také antigenními testy, nejprve zaměstnanci a klienti v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Od poloviny prosince se pak lidé mohli otestovat sami preventivně. Na tyto testy vydaly pojišťovny koncem roku 2020 kolem 170 milionů korun. Od listopadu 2021 se testy neuznávaly jako potvrzení pro vstup do služeb a na hromadné akce, nárok na testy zdarma měli jen očkovaní a děti, ty ve věku 12 až 18 let se jimi mohly také prokazovat tam, kde dospělí potřebovali potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci.