V Brdech vrcholí přípravy na 30. Den pozemního vojska Bahna

Strašice (Rokycansko) - Šestihodinový program s ukázkami bojů z druhé světové války, s předvedením schopností a techniky české armády či s tankovým baletem čeká letos návštěvníky Dne pozemního vojska Bahna 2019. Na tankodromu Zadní Bahna nedaleko Strašic na Rokycansku se 22. června uskuteční jedna z největších armádních akcí pro veřejnost už potřicáté. Bez ohledu na počasí navštěvují jednodenní program každoročně desetitisíce lidí.

Na zabezpečení letošního ročníku se podílí na 1400 lidí, z toho je téměř tisícovka vojáků s více než 350 kusy techniky, řekl dnes ČTK náčelník organizačního štábu akce Jan Cífka. Kromě vojáků se programu účastní také hasičský sbor, policie, kluby a spolky vojenské historie a Nadace pozemního vojska.

Diváci podle Cífky uvidí tu nejmodernější soudobou techniku pozemních sil, vzdušných sil i speciálních sil. Historické kluby přivezou svou desítky let starou techniku. Pro armádu nejsou Bahna jen prezentací pro veřejnost. Celá akce od přípravy scénáře, přes ženijní a logistické zajištění až po samotné bojové ukázky představuje komplexní výcvik všech složek, řekl Cífka.

Video: Přípravy na 30. Den pozemního vojska Bahna

21.06.2019, 18:52, autor: Lada Pešková, zdroj: ČTK

Pozemní síly představí na Bahnech hlavně tank T-72M4CZ, tank T-72M1, bojové vozidlo pěchoty BVP-2, minové vrhače MV3, kanonovou houfnici Dana a další techniku. Vzdušné síly do kombinované ukázky zapojí vrtulník Mi-171Š a dva bojové letouny L-159 Alca. Představí se také bitevní vrtulník Mi-24, který se dnes vrátil do provozu poté, co ho armáda dočasně odstavila po vynuceném středečním přistání ve vojenském prostoru Libavá. Stroj se předvedl už dnes při generální zkoušce, ve velké vojenské simulaci bojů vzlétne jako vzdušná podpora jedné z bojujících stran i v sobotu.

Právě hodinová kombinovaná ukázka, které se účastní asi 125 vojáků a 28 kusů techniky pozemních sil, je jedním z vrcholů programu. Vojáci v ní předvedou simulovaný vojenský konflikt dvou států. "Scénář má na starosti 7. mechanizovaná brigáda. Tvorba takového scénáře, včetně komentáře, což je důležité pro tuto akci, aby normální člověk pochopil, o co se jedná, tak trvá měsíc až měsíc a půl, aby to mělo hodnotu vypovídající pro tuto akci," uvedl Cífka. Historické ukázky připomenou letošní výročí - začátek druhé světové války v roce 1939 a také 75. výročí dukelské operace.

Armáda se na sobotní akci připravuje přímo na místě už dva týdny. Více než stovka ženistů připravovala prostory. Na místě bylo třeba zpevnit cesty, vybudovat tribunu a zábrany, položit mosty přes překážky, postavit polní základny či polní park techniky, připravit plochy pro ukázky, či položit panely pro přejezd pásové techniky a upravit heliport. I tato práce je pro vojáky součástí výcviku logisticko-ženijní úpravy prostoru. Armádní logistici zabezpečují podporu - přepravují materiál, zajišťují stravování pro několik set vojáků, parkování techniky a doplňují pohonné hmoty.

Podrobnosti o jízdních řádech i o programu organizátoři zveřejňují na www.bahna.eu.