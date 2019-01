Brasília - Záchranáři na jihu Brazílie přerušili pátrání po více než 250 pohřešovaných, které hledají u města Brumadinho, kde se v pátek v místním dole protrhla odpadní nádrž. Záchranné práce dnes ráno museli přerušit kvůli riziku protržení další nádrže v tomto dole na železnou rudu. Informovala o tom místní média s odvoláním na hasiče.

"Kolem 5:30 (místního času) se rozezněly sirény varující před rizikem protržení další nádrže. Vodu z ní už od včerejška odčerpáváme," uvedl podle místního deníku velitel hasičů Pedro Aihara.

Po pátečním protržení jedné z nádrží v dole společnosti Vale voda a bahno zaplavily rozsáhlé území, včetně administrativní části dolu a části nedaleké obce Vila Ferteco. Místní média zatím hovoří o 34 potvrzených obětech, některé zdroje, včetně agentury AP, uvádí už 40 mrtvých. V nemocnicích je 23 zraněných a přes 250 lidí se pohřešuje.

Mezi nezvěstnými je mimo jiné asi stovka zaměstnanců dolu, kteří v době neštěstí obědvali v jídelně, již záplava bahna zcela pohřbila. Záchranářům se ani po celodenní práci v sobotu nepodařilo k zavalené jídelně proniknout. V noci byly záchranné práce přerušeny a měly začít opět ráno.

Příčina protržení nádrže, jež fungovala od roku 1976 a nyní už byla vyřazována z provozu, není známá. Firma Vale se hájí, že dodržovala všechny předpisy a že kontrola loni v září zjistila, že nádrž je stabilní. Podle výkonného ředitele firmy Vale Fabia Schvartsmana ani zaměstnanci dolu při kontrole 10. ledna neshledali žádné riziko.

Šéf firmy se v sobotu za neštěstí omluvil, aniž ale přijal zodpovědnost. "Omlouvám se společnosti, omlouvám se vám, omlouvám se všem za to, co se stalo," uvedl Schvartsman. "Nevím, kdo je za to zodpovědný," dodal.

Vláda okamžitě pozastavila činnosti firmy Vale v dole a ministerstvo životního prostředí už jí udělilo dvě pokuty. Soud také firmě zablokoval na účtech celkem šest miliard realů (asi 35,6 miliardy Kč), které mají být posléze použity na případné odškodnění a náhradu škod. Brazilská nadnárodní korporace Vale je největším producentem železné rudy na světě.

Ve státě Minas Gerais je to už druhé podobné neštěstí za zhruba tři roky. V listopadu 2015 se tam protrhla odpadní nádrž u města Mariana a voda a bahno zaplavily několik vesnic. Tehdy zemřelo 19 lidí a toxické bahno znečistilo řeku. Spoluvlastníkem dolu, kde se tehdy neštěstí stalo, byla rovněž společnost Vale.