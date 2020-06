V Brazílii zemřelo dalších 1274 lidí nakažených koronavirem

Brasília/Mexiko/Berlín/Peking - V Brazílii za poslední den přibylo dalších 32.913 nakažených koronavirem, 1274 lidí s covidem-19 zemřelo. Jde o druhou nejzasaženější zemi na světě. Mexiko hlásí rekordní přírůstek nakažených, za den jich přibylo 4883. Celkem jich je 129.184 a dohromady zemřelo 15.357 pacientů. V Německu přibylo dalších 555 lidí nakažených. Čína eviduje dalších 11 importovaných případů nákazy.

V Brazílii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1274 pacientů kvůli komplikacím v souvislosti s nemocí covid-19. To je o dva více než o den dříve. Nakažených přibylo 32.913 a jejich celkový počet činí 772.416. Informovala o tom agentura Reuters.

Co do počtu infikovaných koronavirem je Brazílie po Spojených státech druhou nejzasaženější zemí na světě. Více mrtvých v souvislosti s covidem-19 než tato země s 212 miliony obyvatel evidují jen USA a Británie. Celková smrtelná bilance se v Brazílii vyšplhala na 39.680, v Británii zemřelo asi 41.130 lidí a ve Spojených státech přes 112.000 osob.

Ve městě Sao Paulo se ve středu, zatím jen na několik hodin, otevřela většina z obchodů, které musely mít v posledních dvou měsících zavřeno. Agentura AP uvedla, že se kvůli tomu rychle zaplnily autobusy i metro v brazilském nejlidnatějším městě a mnoho lidí ignorovalo pravidla ohledně dodržování bezpečných odstupů. Řada z těch, kteří se do práce nebo za nákupy vydali městskou hromadnou dopravou, navíc neměla v rozporu s nařízením místních úřadů roušky. V Sao Paulu i Riu de Janeiro se dnes mají otevřít nákupní centra.

Brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro nemoc covid-19 dlouhodobě bagatelizuje a preventivní opatření proti šíření koronaviru odmítá s tím, že ohrožují ekonomiku. Restrikce ve snaze omezit šíření nemoci zavedly jen jednotlivé státy brazilské federace. Ve středu Bolsonaro řekl jisté herečce, aby "vypadla" ze shormáždění jeho stoupenců, kteří přišli před prezidentovu oficiální rezidenci v Brasílii. Stalo se to kvůli tomu, že kritizovala jeho přístup k pandemii covid-19.

Mexiko hlásí rekordních 4483 nově nakažených koronavirem

V Mexiku za poslední den přibylo 4883 lidí nakažených koronavirem, což je vůbec nejvíce od začátku současné pandemie. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet nakažených tak vzrostl na 129.184. Komplikacím provázejícím covid-19 za posledních 24 hodin podlehlo 708 lidí a celková smrtelná bilance činí 15.357.

Podle statistiky agentury Reuters v Latinské Americe v souvislosti s koronavirem zemřelo přes 70.000 lidí. V Brazílii, nejzasaženější zemi regionu, se počet úmrtí blíží ke 40.000.

Starostka Mexika Claudia Sheinbaumová ve středu informovala, že hygienici v hlavním městě se pustí do rozsáhlého testování na koronavirus. Jde o klíčovou součást jejích plánů na otevření ekonomiky města. Cílem je navýšit testovací kapacity do července na 100.000 měsíčně. Takto chtějí úřady rychle odhalit a izolovat nové případy nákazy. Agentura AP k tomu napsala, že na rozdíl od Sheinbaumové federální vláda testování velkého počtu lidí považuje za plýtvání penězi.

Na mexické hlavní město připadá více než 32.000 potvrzených případů nákazy a 3200 úmrtí v souvislosti s covidem-19, ale AP podotýká, že oba počty jsou považovány za podhodnocené kvůli omezenému testování. Úřady v devítimilionové metropoli nadále lidem doporučují, aby pokud možno zůstali doma. Provoz v ulicích nicméně v poslední době výrazně zesílil poté, co některá odvětví ekonomiky mohla obnovit činnost.

Latinská Amerika je v současnosti epicentrem epidemie covidu-19, která propukla začátkem roku v Číně, odkud se rozšířila do Evropy i dalších částí světa. Nakažených rychlým tempem přibývá také v Peru, Chile a Kolumbii.

USA mohou mít v září 200.000 mrtvých, uvedl americký expert

Počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 by mohl ve Spojených státech v září dosáhnout 200.000, uvedl expert Ashish Jha z Harvardovy univerzity. Jak řekl v rozhovoru s televizní stanicí CNN, jestliže země nepřistoupí k nějaké "drastické akci", počet mrtvých bude i nadále stoupat. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se koronavirus v USA potvrdil již u více než dvou milionů lidí. Univerzita rovněž registruje téměř 113.000 amerických úmrtí, což je nejvíce na světě.

"I když nebude stoupat počet případů a my všechno necháme tak, jak je, dá se očekávat, že někdy během září dosáhneme 200.000 úmrtí," uvedl Jha. "A to jsme teprve u září a pandemie v září určitě neskončí," dodal s tím, že "má opravdu velké obavy ohledně toho, co se bude dít v příštích týdnech a měsících".

Jednotlivé americké státy v posledních týdnech začaly uvolňovat ochranná opatření a znovu otevírat tamní ekonomiku. S tím podle agentury Reuters souvisí mírný nárůst denního počtu hlášených případů, který nyní země zaznamenává po pěti týdnech poklesu. Současný vývoj však může být také důsledkem soustavného zvyšování testovací kapacity. Experti nyní s obavami sledují, zda do vývoje pandemie nepříznivě nezasáhne současná vlna protestů proti rasismu a policejní brutalitě.

Nejvíce nakažených koronavirem hlásí státy New York a New Jersey. Poté následují Kalifornie, Illinois a Massachusetts, uvedlo ve své nové statistice americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDCP).

V Německu přibylo dalších 555 lidí nakažených koronavirem

V Německu testy nákazu koronavirem za poslední den prokázaly u 555 lidí, informuje dnes Institut Roberta Kocha. Na komplikace související s nemocí covid-19 zemřelo 26 lidí. Celkový počet infikovaných činí 185.416, z nichž 8755 zemřelo.

Dnes oznámený počet nových případů nákazy je výrazně vyšší než o den dříve, kdy jich přibylo 318, naopak méně lidí zemřelo.

V Bavorsku, které sousedí s Českem a je nejzasaženější spolkovou zemí, se koronavirem k dnešnímu dni nakazilo 47.536 lidí a 2536 z nich zemřelo. Sasko, druhá spolková země mající společnou hranici s ČR, eviduje 5346 infikovaných a 219 případů úmrtí v souvislosti s covidem-19.

Čína eviduje dalších 11 importovaných případů nákazy koronavirem

V pevninské Číně přibylo za středu jedenáct nových případů nákazy koronavirem a také čtyři bezpříznakové případy infekce. Dnes o tom podle agentury Reuters informovala čínská národní zdravotnická komise.

Ve všech případech šlo o lidi, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. Za úterý nejlidnatější země světa zaznamenala tři nově infikované.

V pevninské Číně, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, se koronavirem doposud nakazilo 83.057 lidí, z nichž 4634 zemřelo. Asymptomatické případy čínské úřady do celkové statistiky nezapočítávají.

Pevninská Čína je místem, kde se koronavirus koncem minulého roku objevil. V následujících týdnech a měsících se odtamtud rozšířil do ostatních částí světa. V současnosti se ohnisko pandemie nemoci covid-19 nachází v Latinské Americe.