V Brazílii za den přibylo téměř 40.000 nakažených a 1233 úmrtí

Brasília/Washington - V Brazílii za uplynulý den přibylo téměř 40.000 nakažených koronavirem. Celkový počet infikovaných v zemi vzrostl na 1,966.748, uvedla agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví. Denní bilance úmrtí se v zemi opět navýšila, za 24 hodin zemřelo 1233 lidí. Celkový počet obětí se tak vyšplhal na 75.366. Brazilský prezident Jair Bolsonaro zároveň novinářům potvrdil, že měl znovu pozitivní test na koronavirus. Nákaza u něj byla poprvé prokázána již minulý týden. Jak Bolsonaro dodal, za několik dní se nechá otestovat znovu. Po celých Spojených státech budou muset lidé od pondělka v prodejnách řetězce Walmart nosit roušky.

Jihoamerický stát s 210 miliony obyvatel je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Prezident Bolsonaro v minulosti závažnost epidemie opakovaně zlehčoval. Tento týden v pondělí prohlásil, že se cítí "velmi dobře“. Televizi CNN Brasil řekl, že nemá potíže s dýcháním a neztratil ani chuť.

USA: Walmart zavádí povinné roušky, nakazil se guvernér Oklahomy

Po celých Spojených státech budou muset lidé od pondělka v prodejnách řetězce Walmart nosit roušky. Největší obchodní síť na světě dnes novou politiku oznámila při pokračujícím rozmachu koronavirové nákazy v zemi, který přinutil většinu amerických států přehodnocovat rušení karanténních opatření. Mezi infikovanými je nově i guvernér státu Oklahoma Kevin Stitt.

Statistika známých nakažených aktuálně v USA narůstá tempem převyšujícím 60.000 případů denně. Průměrný přírůstek byl v posledním týdnu skoro trojnásobný ve srovnání se stavem, jaký panoval před měsícem, a nákaza je podle médií na vzestupu asi ve 40 státech.

"Červenec začíná vypadat spíše jako březen. Podniky se zavírají, nemocnice se plní, výsledky testů se zpracovávají několik dní a veřejní činitelé varují, že to nejhorší možná teprve přijde," shrnul dnes aktuální situaci deník The New York Times (NYT).

Napříč Spojenými státy kvůli nepříznivému vývoji přibývají nařízení o zakrývání úst a nosu, přičemž v některých státech se nošení roušek zavádí plošně, jinde na úrovni jednotlivých měst či okresů a přidávají se také soukromé společnosti. Podle televize CNN už opatření ohlásila síť kaváren Starbucks nebo řetězec obchodů s elektronikou Best Buy. Nyní se připojila síť diskontních obchodů Walmart.

"Momentálně asi 65 procent z našich více než 5000 prodejen spadá do oblastí, kde platí jistá podoba úředního nařízení kolem pokrývek obličeje. V zájmu zvýšení konzistence napříč našimi obchody a kluby budeme po všech zákaznících vyžadovat nošení pokrývky obličeje počínaje pondělkem 20. července," uvedla společnost v prohlášení.

Roušky jsou na veřejnosti povinné asi v polovině amerických států. Celkem 27 z 50 států USA pak podle CNN v posledních týdnech pozastavilo uvolňování restrikcí spojených s epidemií nebo je ve světle rychlého nárůstu nákaz obnovilo. NYT uvádí, že zatímco v březnu byl jasným epicentrem nákazy severovýchod země, nyní se koronavirus rychle šíří ve více regionech.

Jedním z takových míst je Florida, kde už více než 50 nemocnic ohlásilo zcela zaplněné jednotky intenzivní péče. Jen v okrese Miami-Dade bylo v úterý podle oficiálních statistik v souvislosti s covidem-19 v nemocniční péči 2029 lidí, z toho 226 na plicní ventilaci. Pozitivní zde byl v úterý opět skoro každý třetí test na virus SARS-CoV-2.

Celkem bylo v uplynulém dni ve Spojených státech ohlášeno na 65.000 případů nákazy, což je druhá nejvyšší denní bilance od začátku šíření koronaviru. Mezi infikovanými je nově i lídr státu Oklahoma Stitt, který se označil za prvního guvernéra s pozitivním nálezem na SARS-CoV-2.

Přibližně čtyřmilionová Oklahoma v posledních týdnech zažívá prudký nárůst počtu nakažených a dnes se v tomto směru znovu přepisoval denní rekord, když bylo ohlášeno 1075 nových infekcí. Alabama zaznamenala podruhé za sebou rekordní počet úmrtí na covid-19 a tamní guvernérka Kay Iveyová reaguje zaváděním povinného zakrývání obličeje.

Americký prezident Donald Trump, který na jaře opakovaně ujišťoval, že koronavirus "odejde", se nyní na toto téma příliš nevyjadřuje. Agentura AFP si všímá, že při úterní tiskové konferenci kroky federální vlády související s epidemií prakticky nezmínil, zatímco dnes měl na programu jednání v Atlantě, jehož tématem je rozvoj infrastruktury.

Před odletem do Georgie však Trump okomentoval počínání svého obchodního poradce Petera Navarra, kterému v úterý na webu listu USA Today vyšel komentář kritizující předního epidemiologa Anthonyho Fauciho. Podle prezidenta Navarro prezentoval svůj osobní názor, což "by neměl dělat".

Trump poté prohlásil, že má s Faucim velmi dobrý vztah, ačkoli podle amerických médií se Bílý dům člena svého krizového štábu snažil o víkendu zdiskreditovat. Fauci v rozhovoru s magazínem The Atlantic vývoj označil za "bizarní", anonymní zveřejnění seznamu jeho údajně nepřesných výroků si prý neumí nijak vysvětlit. "V konečném důsledku to poškozuje prezidenta... Když zaměstnanci vypustí něco takového a celá vědecká a mediální komunita se proti tomu ohradí, nakonec to poškodí prezidenta," řekl.

V rozhovoru s agenturou Reuters se Fauci vyjádřil i k vývoji vakcíny proti koronaviru. USA se podle jeho slov podaří splnit cíl, který si daly, a vakcína bude hotová do konce letošního roku. I když neexistují žádné záruky, "mám z toho plánovaného harmonogramu dobrý pocit," uvedl americký epidemiolog. Velkým příslibem jsou zejména dosavadní výsledky, pokud jde o vývoj vakcíny v laboratoři Moderna. V ní pracují experti z Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID), který právě Fauci řídí.

Počet nakažených v Jihoafrické republice přesáhl 300.000

Počet případů nákazy koronavirem v Jihoafrické republice dnes přesáhl 300.000. Jde o nejvyšší počet infikovaných na africkém kontinentu. Pokud jde o celkové srovnání, je Jihoafrická republika osmá na světě, napsala agentura Reuters.

Jen během dnešního dne se počet nakažených zvýšil o 12.757 na 311.049, uvedlo jihoafrické ministerstvo zdravotnictví ve svém večerním prohlášení. První případ nákazy v zemi oznámili před čtyřmi měsíci. Celkově bylo v zemi s asi 60 miliony obyvatel testováno již 2,278.127 lidí, 160.693 pacientů se uzdravilo a 4453 lidí v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa tento týden prohlásil, že země čelí "nejvážnější krizi ve své demokratické historii". Uvedl také, že mnoho dalších případů zůstává neodhaleno. Kvůli rychlému nárůstu případů v pondělí Ramaphosa obnovil zákaz nočního vycházení a znovu zakázal prodej alkoholu, který se po prvním zákazu začal prodávat v červnu. Poprvé prezident takový zákaz vydal na začátku epidemie v březnu.