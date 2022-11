V Brazílii vyzývaly armádu k zásahu proti zvolenému prezidentovi

Brasília - Desítky tisíc demonstrantů se v Brazílii shromáždily před kasárnami a vojenskými velitelstvími, aby demonstrovaly proti výsledkům prezidentských voleb. Informuje o tom agentura AP. Demonstranti vyzývají armádu, aby zasáhla proti výsledku druhého kola, ve kterém zvítězil levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. Špičky ozbrojených sil na začátku měsíce takovou možnost nepřímo odmítly.

Odpůrci zvoleného prezidenta se před posádkami shromažďují od konce října, kdy ve druhém kole prohrál s levicovým politikem krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro. Armádu vyzývají k zásahu proti výsledkům prezidentských voleb. Bolsonarovi příznivci zpočátku pořádali také dopravní blokády, od čehož ale upustily.

"Jsme pokojní, ale nikdy nenecháme zemi v rukou komunistů," řekl agentuře AP jeden z demonstrantů v Riu de Janeiro. Další protestující se domnívají, že prezidentské volby doprovázely podvody, které přispěly k Lulově vítězství. To ale odmítají volební orgány a na manipulace nepoukázala ani zpráva armády z tohoto měsíce, která se do monitorování hlasování na žádost Bolsonara rovněž zapojila.

Ozbrojené síly v Brazílii vládly 20 let, od poloviny 60. do poloviny 80. let minulého století. Na začátku tohoto měsíce špičky ozbrojených sil nepřímo odmítly požadavek demonstrantů. Podle prohlášení náčelníků námořnictva, letectva a pozemních sil vojsko respektuje ústavu a demokratické řešení sporů ve společnosti.

Poražený prezident Bolsonaro dal svolení s předáním moci, svou porážku ale explicitně neuznal a nepogratuloval ani vítězi. V jediném krátkém vystoupení po volbách vyzval k tomu, aby demonstranti postupovali pokojně. Od té doby Bolsonaro na veřejnosti nevystoupil a zrušil svůj program. Nejel například na summit zemí G20 v Indonésii. Lula převezme prezidentský úřad na začátku příštího roku.