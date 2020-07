V Brazílii se nakazily už dva miliony, Izrael zostřuje opatření

Brasília - Počet lidí, kteří se v Brazílii nakazili koronavirem, dnes přesáhl dva miliony. Za poslední den tu přibylo 45.403 infikovaných a 1322 obětí s nemocí covid-19, informovala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters. Kvůli rychle rostoucímu počtu nových případů Izrael na víkend zostřuje opatření proti šíření nemoci. Zavřeny budou obchody, muzea či bazény.

Počet lidí, kteří se v Brazílii nakazili koronavirem, dnes přesáhl dva miliony. Za poslední den tu přibylo 45.403 infikovaných a 1322 obětí s nemocí covid-19, informovala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters.

Celkový počet infikovaných v jihoamerické zemi s 210 miliony obyvatel vzrostl k dnešnímu dni na 2,012.151, na 76.688 pacientů po komplikacích souvisejících s covidem-19 zemřelo.

Brazílie je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Mezi nakaženými je i prezident země Jair Bolsonaro. Ve středu novinářům potvrdil, že měl znovu pozitivní test na koronavirus. Nákaza u něj byla poprvé prokázána již minulý týden. V minulosti přitom závažnost epidemie opakovaně zlehčoval.

USA hlásí rekordních 77.300 nově nakažených

Spojené státy zaznamenaly ve čtvrtek přes 77.300 případů koronavirové nákazy, což je nejvyšší denní bilance od začátku pandemie v USA i ve světě. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje. Třicet z 50 amerických států registrovalo tento měsíc rekordní přírůstky nakažených za jediný den. Zatímco v červnu činil průměrný denní nárůst počtu infikovaných v USA přibližně 28.000, v červenci je to už 57.625.

Rekordních přes 15.000 nakažených dnes oznámila Florida, která je v posledních týdnech v USA epicentrem nákazy. Pokud by se stala samostatnou zemí, umístila by se z hlediska nově zjištěných případů nákazy na čtvrtém místě na světě za USA, Brazílii a Indii.

Svá dosavadní maxima překonaly také Severní Karolína či Texas. Ve městech Phoenix v Arizoně a v San Antoniu v Texasu docházejí kapacity v místních márnicích, úřady proto podle agentury Reuters objednávají chladírenské vozy, do kterých budou ukládat zemřelé v souvislosti s covidem-19.

Američané jsou hluboce rozděleni v tématech, jako je znovuotevírání škol či nošení roušek na veřejnosti. V jednotlivých státech se pravidla používání této ochranné pomůcky liší. Mezi zdravotnickými experty přitom panuje shoda v tom, že nošení roušek je jedno z nejúčinnějších opatření nutných k zastavení šíření nákazy.

Republikánský guvernér státu Georgia Brian Kemp podal žalobu na starostku tamního největšího města Atlanta Lance Bottomsovou, která ve městě nařídila povinné nošení roušek. Kemp ve čtvrtek přijal dekret, který místním samosprávám zakazuje nařizovat povinné zakrývání obličeje. "Tato žaloba je jménem podnikatelů v Atlantě a jejich těžce pracujících zaměstnanců, kteří dělají, co mohou, aby v těchto těžkých časech přežili," uvedl Kemp ve vyjádření. "Lepším využitím veřejných peněz by bylo rozšíření testování a lepší sledování kontaktů infikovaných," uvedla v reakci Bottomsová.

Spojené státy se opět dohodly s Kanadou na prodloužení omezení pro cesty přes společnou hranici. Obě země povolují přeshraniční cesty pouze pro "nezbytné" účely už od března.

Přední americký epidemiolog Anthony Fauci koncem června varoval, že pokud bude v USA pokračovat současný trend pandemie, mohla by země brzy mít až 100.000 nově infikovaných lidí za den. Ve čtvrtečním rozhovoru v televizi CBS však prohlásil, že Spojené státy snad takových počtů nedosáhnou. "Víte, (...), já si myslím, že (hranice 100.000 nakažených denně) nedosáhneme. Doufám, že ne. Dokážu si představit, že pokud současný rozmach nedostaneme pořádně pod kontrolu a bude se to (virus) dál šířit do dalších regionů v zemi, mohli bychom dosáhnout 100.000," poznamenal epidemiolog.

Nyní se v USA průměrně ukáže jako pozitivní asi 8,8 procenta provedených testů, Světová zdravotnická organizace (WHO) ale považuje za znepokojivé, když tento ukazatel přesáhne pět procent. V některých amerických státech se koronavirus prokáže až u každého pátého testovaného. Město New York, které bylo ohniskem pandemie v USA v březnu a dubnu, uvolňuje přísné restrikce pomaleji než většina ostatních míst v USA a podle starosty Billa de Blasia to přináší výsledky. De Blasio oznámil, že se tam nový typ koronaviru prokázal jen u dvou procent ze 40.000 lidí, kteří tam ve středu podstoupili testy.

Podle JHU se v USA celkově nakazilo už přes 3,57 milionu lidí a 138.359 jich po komplikacích doprovázející nemoc covid-19 zemřelo.

Izrael na víkend zostřuje opatření proti covidu, případů přibývá

Izrael kvůli přibývajícímu počtu nakažených novým typem koronaviru zpřísnil pro nadcházející víkend opatření proti šíření nákazy. Lidé budou moci opouštět domovy, zavřené ale zůstanou obchody, nákupní střediska, bazény, kadeřnictví a kosmetické salony, zoologické zahrady, muzea či turistické atrakce, uvedla dnes v prohlášení izraelská vláda. Opozice kabinet obvinila, že rozhoduje chaoticky a bez důkladných epidemiologických podkladů. Agentura Reuters poznamenala, že mezi Izraelci sílí hněv kvůli tomu, jak si úřady v boji proti covidu-19 vedou.

Omezení začnou platit dnes odpoledne a skončí v neděli ráno. Neděle je v Izraeli pracovním dnem. Není vyloučeno, že za týden by o víkendu mohl být v zemi zaveden zákaz vycházení, informují místní média. K tomu ale vláda potřebuje souhlas parlamentu.

Nejen o víkendech, ale i po ostatní dny se ve vnitřních prostorách nebude smět sejít více než deset lidí, venku pak 20. Restaurace mají prodávat jen jídlo s sebou, ale majitelé podniků to hodlají ignorovat. Otevřou prý navzdory zákazu a odmítají vyhodit už připravené zásoby. "Je naší povinností chránit své podnikání, i když se tím staneme zločinci proti své vůli," napsali v prohlášení.

Vláda k rozhodnutí dospěla po nočním jednání, přičemž úřady hlásily nových 1832 nakažených za minulý den a tři mrtvé. "Celý národ se snaží porozumět těm víkendovým opatřením, a není toho schopen. Celý národ chce pochopit, proč se rozhoduje v noci a bez podkladů, a neumí to. Celá země chce vědět, proč ministři ignorují epidemiology a ekonomy, kteří říkají, že je to naprostý zmatek, a nedaří se to," napsal opoziční politik Jair Lapid na twitteru. Podle něj je ve vládě chaos a lidé jí přestali věřit. Lapid prosazuje jmenování odborníka, který bude situaci řídit, čemuž se brání premiér Benjamin Netanjahu i ministr zdravotnictví Juli Edelstein.

Další opoziční poslanec Avigdor Lieberman řekl, že vláda dělá "podivná rozhodnutí" a řídí věci amatérsky. "Nemá údaje o zdrojích infekce a když je má, nebere na ně ohled," řekl. Podle něj kabinet vyvolává paniku, utrácí zbytečně peníze, aby utlumil protesty, a pak vyhlašuje omezení bez přesného prostudování údajů.

Vládní postup se nelíbí ani odborníkům. Hagaj Levine, který řídí svaz lékařů, řekl, že nařízení zavřít od příštího týdne pláže je nesmyslné, protože virus se zřejmě šíří ve vnitřních prostorách.

Prvního vrcholu epidemie dosáhl Izrael na přelomu března a dubna, kdy denně přibývalo několik set, respektive až 700, potvrzených případů denně. Koncem dubna se situace výrazně zlepšila a vláda začala omezení postupně uvolňovat. Už koncem dubna se otevřely malé obchody či kadeřnictví, v květnu se otevřely školy a koncem května i restaurace. V posledních týdnech případů znovu rychle přibývá a odborníci kritizují vládu za to, že jednala ukvapeně. Zároveň podle nich nepodnikla nutné kroky k tomu, aby se nákaza po uvolnění restrikcí nevrátila. Rychle narůstá počet lidí se závažným průběhem onemocnění i počet zemřelých.

Průzkum nezávislého Izraelského institutu pro demokracii ukázal, že jen 29,5 procenta lidí důvěřuje Netanjahuovi pokud jde o přístup ke koronavirové krizi. Po březnové celostátní karanténě se nezaměstnanost v zemi vyšplhala na 21 procent. Netanjahu sice přišel s řadou opatření na oživení ekonomiky, některá z nich se ale stala terčem kritiky kvůli tomu, že jsou neefektivní.

V Izraeli, který má zhruba devět milionů obyvatel, se koronavirem do dneška nakazilo 46.546 lidí a 387 z nich zemřelo. Ve vážném stavu je 213 osob a 58 je připojeno na plicní ventilátory.

Počet mrtvých s covidem-19 v Rusku překročil 12.000

Počet lidí s covidem-19, kteří kvůli komplikacím provázejícím toto onemocnění zemřeli, překročil v Rusku 12.000. Za poslední den přibylo 186 smrtelných případů, jejich celkový počet se tak vyšplhal na 12.123, informovalo dnes ruské centrum pro boj s koronavirem. V Jekatěrinburgu se k nelibosti zdravotních úřadů vydalo asi 10.000 lidí na náboženskou pouť ke 102. výročí zavraždění posledního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny.

V Rusku se koronavirem dosud nakazilo 759.203 lidí, od čtvrtka jich přibylo 6406, podobně jako o den dříve. Počet těch, kteří se uzdravili, je vyšší - dosahuje 7681 osob.

Rusko má po Spojených státech, Brazílii a Indii nejvyšší absolutní počet infikovaných na světě. Podle počtu zemřelých je v absolutních číslech na 11. místě.

Pokud se ale vezme v úvahu přepočet na obyvatele, je Rusko z hlediska počtu zemřelých s covidem-19 podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) až na 36. místě. Nejvíce zemřelých mají evropské země, jako je Belgie, Británie, Španělsko či Itálie.

V Jekatěrinburgu tisíce poutníků vyšly na pochod do pravoslavného kláštera svatých mučedníků, postaveného v místech, kde bolševici ukryli ostatky členů carské rodiny. Jejím účastníkům zástupci jekatěrinburské eparchie rozdávali ochranné roušky a dezinfekci na ruce, před bohoslužbou věřícím měřili teplotu bezkontaktním teploměrem.

Úřady ve Sverdlovské oblasti, v níž Jekatěrinburg leží, takovou akci označily za nevhodnou vzhledem k nebezpečí šíření koronavirové infekce.

Portál Newsru.com napsal, že před dvěma lety, na sté výročí zavraždění carské rodiny bolševiky, se do Jekatěrinburgu sjelo 100.000 věřících. Loni jich bylo asi 60.000.