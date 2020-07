V Brazílii se koronavirem nakazily už dva miliony lidí

Brasília - Počet lidí, kteří se v Brazílii nakazili koronavirem, dnes přesáhl dva miliony. Za poslední den tu přibylo 45.403 infikovaných a 1322 obětí s nemocí covid-19, informovala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters.

Celkový počet infikovaných v jihoamerické zemi s 210 miliony obyvatel vzrostl k dnešnímu dni na 2,012.151, na 76.688 pacientů po komplikacích souvisejících s covidem-19 zemřelo.

Brazílie je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Mezi nakaženými je i prezident země Jair Bolsonaro. Ve středu novinářům potvrdil, že měl znovu pozitivní test na koronavirus. Nákaza u něj byla poprvé prokázána již minulý týden. V minulosti přitom závažnost epidemie opakovaně zlehčoval.