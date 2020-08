V Brazílii prudce stoupl počet nakažených, Rusko hájí vakcínu

Brasília/Berlín/Moskva - V Brazílii prudce stoupl počet nových případů koronaviru, když za uplynulý den bylo přes 50.000, tedy více než dvojnásobek oproti předchozí bilanci. Počet nově odhalených případů nákazyzačal po třech dnech opět strměji růst v Německu, za uplynulý den jich bylo 1226. Ruský ministr zdravotnictví odmítl jako nepodloženou zahraniční kritiku ruské vakcíny proti koronaviru, země má už více než 900.000 nakažených.

V Brazílii mají opět přes 50.000 nových případů koronaviru

V Brazílii prudce stoupl počet nových případů koronaviru, když jich za uplynulý den zdravotníci odhalili přes 52.000, což více než dvojnásobek oproti předchozí bilanci. Podle agentury Reuters o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Výrazně se zvýšil i počet lidí, kteří za den na komplikace spojené s chorobou covid-19 zemřeli, a to na 1274. O den dříve bylo obětí 703.

Druhá nejpostiženější země v regionu Latinské Ameriky - Mexiko - dnes ohlásila přes 6.500 nově infikovaných lidí a 926 úmrtí. Celkově se tam počet nakažených blíží hranici půl milionu. V Kolumbii podle agentury AP počet případů nákazy překonal 400.000 a skokově nakažených přibývá rovněž v Argentině. V úterý mělo v této zemi pozitivní test na koronavirus přes 7000 lidí a celkový počet infikovaných překročil 260.000, čímž Argentina překonala statistiky z Itálie.

V Brazílii se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 celkově nakazilo více než 3,1 milionu lidí, 103.026 z nich zemřelo. V předchozích dvou dnech uváděly úřady mírně optimističtější čísla, když v pondělí a v neděli registrovaly jen něco přes 20.000 nových případů nákazy. Předtím denní bilance zpravidla překračovala 50.000 infikovaných.

Brazílie, kde žije 209,5 milionu lidí, má po Spojených státech druhý nejvyšší počet infikovaných koronavirem i souvisejících úmrtí. Odborníci nicméně upozorňují, že se virem SARS-CoV-2 nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, než uvádějí oficiální statistiky - v zemi se totiž provádí málo testů.

Rusko, jež má přes 900.000 nakažených, hájí svou koronavakcínu

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško dnes jako nepodloženou odmítl zahraniční kritiku protikoronavirové vakcíny, jejíž schválení jako první na světě v úterý oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Operační štáb v Moskvě oznámil, že v Rusku se od začátku pandemie už koronavirem nakazilo více než 900.000 lidí.

"Zahraniční kolegové, kteří očividně cítili určitou konkurenci, konkurenční přednosti ruského preparátu, se snaží vyjádřit jakási mínění, jež jsou podle nás naprosto nepodložená," řekl dnes podle ruských médií Muraško na tiskové konferenci.

Sdělil rovněž, že v následujících dvou týdnech budou k dispozici první dávky vakcíny proti koronaviru, a to především pro lékaře. Ministr uvedl, že dodávky očkovací látky budou směřovat v prvé řadě na ruský vnitřní trh. Podle agentury TASS také uvedl, že se ještě v srpnu nechá očkovat, pokud v té době už bude vakcína dostupná.

Muraško reagoval na kritické připomínky, jež v reakci na Putinovo oznámení zazněly od některých západních odborníků. Ti oznámení Moskvy vesměs nedůvěřují především v souvislosti s tím, že vývoj ruské očkovací látky byl příliš rychlý a zřejmě neprošel třetí fází klinických testů na dostatečném množství lidí.

Ředitel centra pro kontrolu léčiv Vladimir Bondarev dnes řekl, že jsou ještě potřebné dodatečné testy, aby se potvrdila možnost použití vakcíny i pro lidi starší 60 let. Doposud je látka potvrzená pro osoby ve věku od 18 do 60 let. Pokud jde o děti

Západní média také zaznamenala pojmenování preparátu Sputnik V (Sputnik vakcína) s připomínkou na vyslání první umělé družice Země bývalým Sovětským svazem v roce 1957. Vědci se kvůli tomu obávají, že Moskva dala přednost prestiži země před bezpečností.

Krizový operační štáb v Moskvě dnes oznámil, že Rusko během úterý překročilo hranici 900.000 lidí, kteří se koronavirem SARS-CoV-2 do nynějška nakazili. Po pondělním nejnižším přírůstku od 23. dubna méně než 5000 potvrzených případů a úterním 5102 je nyní v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel registrováno 902.701 nakažených. V tomto ukazateli je Rusko nadále čtvrtým nejpostiženějším státem.

Úmrtí spojených s koronavirem podle ruských zdravotnických úřadů předcházející den přibylo 129. Dohromady tak nemoci covid-19, jejímž původcem je koronavirus, v zemi podlehlo 15.260 pacientů. To podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse Rusko ve světě řadí na 11. místo. Tyto údaje ruských úřadů ale u západních odborníků vyvolávají nedůvěru.

V Německu případů nákazy přibývá strměji, je jich opět přes 1000

V Německu začal po třech dnech opět strměji růst počet nově odhalených případů nákazy koronavirem, za uplynulý den jich bylo 1226. Uvedl to dnes Institut Roberta Kocha (RKI), který v úterý informoval o 966 nově infikovaných lidech, v pondělí o 436.

Minulý týden v Německu bilance nových případů nákazy třikrát za sebou překročila hranici tisícovky, která předtím byla naposledy překonána 9. května. Pak se ale o víkendu statistiky zase o něco zlepšily, v neděli úřady hlásily 555 pozitivních testů.

Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 za uplynulý den stoupl o šest na 9207. Nejvíce infikovaných přibylo ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko - 413, v Bavorsku mají nových případů 236. Každá z těchto zemí má od začátku epidemie celkově už přes 50.000 nakažených, v celém Německu se počet infikovaných blíží 220.000.

V úterý dostali němečtí občané varování, aby se v případě cest do Španělska nově vyhýbali také Baskicku a Madridu. Už delší dobu jsou přitom v platnosti doporučení necestovat do regionů Katalánsko, Aragonie a Navarra.

Ministr zdravotnictví ministr Jens Spahn dnes prohlásil, že je skeptický ohledně Ruskem oznámené vakcíny proti koronaviru, o níž je podle něj k dispozici velice málo informací, napsala agentura Reuters. Spahn na adresu Moskvy uvedl, že důležitější, než být první, je přijít s ověřenou a bezpečnou očkovací látkou. Ruské úřady v úterý schválily vakcínu nazvanou Sputnik V po první umělé družici země, kterou vypálil na oběžnou dráhu Sovětský svaz v roce 1957. Látka však ještě neprošla veškerými klinickými testy, na lidech ji tamní vědci zkouší teprve dva měsíce.

"Nejde o to být nějakým způsobem první - jde o to mít efektivní, otestovanou a tím pádem bezpečnou vakcínu," řekl Spahn rádiu Deutschlandfunk. "Myslím, že abychom mohli takové vakcíně důvěřovat, je velice velice důležité provádět náležité studie, relevantní testy a hlavně je uveřejňovat. Problém je, že o ní (vakcíně) víme velice málo, protože ruské úřady nejsou příliš transparentní," prohlásil ministr.

Denní počet nakažených v Rakousku se opět přiblížil dvěma stovkám

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se v Rakousku opět přiblížil hranici dvou stovek za den. Za posledních 24 hodin se potvrdilo 194 případů, informovala dnes agentura APA. Více případů zaznamenali v alpské zemi naposledy 11. dubna.

Nejvíce případů hlásí hlavní město Vídeň, kde se za 24 hodin registrovali 91 případů infekce. Následují spolkové země Horní Rakousy (31), Tyrolsko (28) a Dolní Rakousy (21).

Od počátku epidemie se v Rakousku koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo 22.439 lidí, 20.268 z nich se již uzdravilo. V posledních 24 hodinách zemřel s covidem-19 jeden pacient, a počet mrtvých tak vzrostl na 724. Z celkového počtu osob, které s covidem-19 v Rakousku zemřely, bylo 670 starších 65 let.

Slovensko má 75 nově nakažených, nejvíce od konce dubna

Na Slovensku za posledních 24 hodin přibylo 75 nových případů koronavirové nákazy, což je nejvyšší denní nárůst od konce dubna. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Zásadní podíl na nárůstu má podle slovenských médií rozšíření viru v jedné z firem v okrese Galanta na jihu země. Celkový počet pozitivně testovaných na Slovensku stoupl na 2690 a země tak stále patří v Evropě k méně zasaženým.

Více než dvě desítky případů v okrese Galanta ležícím východně od Bratislavy souvisejí podle deníku SME s jednou z firem v obci Sládkovičovo. Firma po výskytu prvního prokázaného případu sáhla k hromadnému testování zaměstnanců, které stále pokračuje. Hygienici podle listu doporučili zakázat všechny hromadné akce v tomto městě s přibližně 5000 obyvateli.

Aktuální denní nárůst je na Slovensku nejvyšší od 22. dubna, kdy přibylo osm desítek nakažených. Celkově již laboratoře vyhodnotily téměř čtvrt milionu testů, pozitivní bylo mírně přes jedno procento výsledků.

Počet případů nákazy na Slovensku roste od června v souvislosti s uvolněním protikoronavirových opatření. Ministerstvo zdravotnictví nicméně zatím žádná zvláštní opatření neplánuje. V nemocnicích je s covidem-19 v současnosti 58 lidí.