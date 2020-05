V Brazílii přibylo 11.687 nakažených, Rusko hlásí denní rekord úmrtí

Berlín/Brasília/Moskva/Řím/Washington - V Brazílii za poslední den přibylo 11.687 nakažených koronavirem, méně než o den dříve. Denní bilance úmrtí se naopak zvýšila, zemřelo 807 lidí. V USA nově přibylo 532 obětí koronavirové infekce. Je to pokles o více než sto v porovnání s předchozím dnem, uvedla JHU. V Německu za pondělí přibylo 432 nakažených, více než v neděli. Německo chce k 15. červnu zrušit výstrahu pro cesty do 31 zemí. Rusko oznámilo 174 úmrtí na koronavirus, což je rekordní denní nárůst. Celkový počet úmrtí vzrostl na 3807. Celkový počet případů překročil 360.000. V Itálii začal průzkum promořenosti populace.

V Brazílii přibylo 11.687 nakažených a 807 obětí

V Brazílii za poslední den přibylo 11.687 nakažených koronavirem. Je to méně než o den dříve, kdy země evidovala bezmála 16.000 infikovaných. Denní bilance úmrtí se naopak zvýšila; v posledních 24 hodinách zemřelo 807 lidí oproti 653 hlášeným v neděli. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters.

Jihoamerická země s 210 miliony obyvatel registruje celkem již 374.898 případů nemoci covid-19, což ji řadí na druhé místo za Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u 1,66 milionu lidí. Co do počtu obětí zaujímá Brazílie s 23.473 zemřelými šestou příčku.

Spojené státy v pondělí večer bez bližšího vysvětlení oznámily, že o dva dny uspíší chystaný zákaz vstupu do země pro cizince, kteří byli za uplynulé dva týdny v Brazílii. Opatření, které je součástí snah o zastavení šíření epidemie v USA, mělo původně začít platit v pátek, nyní však nabude účinnosti už od středy.

V Latinské Americe je Brazílie nejhůře zasaženou zemí, následuje ji Peru s bezmála 120.000 potvrzenými případy infekce a Chile s Mexikem. Chile má podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) téměř 74.000 a Mexiko 68.620 infikovaných. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden oznámila, že Jižní Amerika se stala novým epicentrem pandemie.

V bezmála 19milionovém Chile ohlásily úřady rekordních 4895 nových případů nákazy během jediného dne, celková bilance tím vzrostla na 73.997. Mezi infikovanými jsou i dva ministři, přičemž další tři byli posláni do karantény. Na 43 lidí s nemocí covid-19 v posledních 24 hodinách zemřelo, celkově už země registruje 761 mrtvých.

USA hlásí 532 nových obětí, méně než o den dříve

Ve Spojených státech zemřelo s nemocí covid-19 za posledních 24 hodin 532 lidí. V porovnání s předchozím dnem je denní přírůstek o více než sto nižší. Celkem už země evidovala 98.218 obětí pandemie, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Rychleji než v USA nyní obětí přibývá v Brazílii.

Spojené státy, v nichž žije bezmála 330 milionů obyvatel, jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa. Denní bilanci zemřelých v USA ale již převýšila Brazílie, kde je epidemie stále na vzestupu a která dnes ohlásila dalších 807 zemřelých.

Celkem americké úřady potvrdily už přibližně 1,66 milionu případů nákazy, což je necelá třetina z téměř 5,5 milionu nakažených evidovaných ve světě. Druhá je v počtu nakažených Brazílie s bezmála 375.000 dosud potvrzenými případy a třetí s více než 353.000 případy Rusko.

Vzhledem k nedostatečnému přístupu americké veřejnosti k testům na covid-19 jsou skutečné počty infikovaných patrně mnohem vyšší, upozorňuje agentura AFP. Navzdory stále vysokým, byť klesajícím počtům nově nakažených, zahájily Spojené státy částečné uvolňování omezení zavedených kvůli pandemii.

Rusko opět hlásí rekordní denní nárůst úmrtí

Rusko dnes oznámilo 174 úmrtí s covidem-19 během uplynulých 24 hodin, což je rekordní denní nárůst, uvedly dnes tiskové agentury. Celkový počet úmrtí tak vzrostl na 3807. Krizový štáb ohlásil 8915 nových případů nákazy. Jejich celkový počet v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel tak dosáhl 362.342.

Rusko v pondělí hlásilo 92 úmrtí, o den dříve to bylo 153 úmrtí, což tehdy představovalo denní rekord.

Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím vhodných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

V Rusku jedenáctý den za sebou zůstává počet nových případů pod 10.000, zdůraznila agentura TASS.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde přibylo 2830 nových případů a celkový počet nakažených dosáhl 169.303, dodal list Kommersant.

V Německu za pondělí přibylo 432 nakažených, více než v neděli

Německo za pondělí zaznamenalo 432 nových případů koronavirové nákazy a dalších 45 lidí kvůli komplikacím souvisejícím s infekcí zemřelo. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Institutu Roberta Kocha (RKI). V Německu s 83 miliony obyvatel se dosud nakazilo 179.002 lidí, z nichž 8302 zemřelo.

Pondělní bilance je vyšší než za neděli, kdy bylo nahlášeno 289 nových případů koronavirové infekce a deset úmrtí. Za vyléčené RKI považuje asi 162.000 lidí, což je oproti neděli nárůst o 800.

Nejpostiženější spolkovou zemí v Německu je dlouhodobě český soused Bavorsko, které udává 46.456 nakažených, z nichž 2401 zemřelo. Naopak Sasko, které s Českem rovněž sousedí, patří k těm méně zasaženým. Nemoc se zde prokázala u 5236 lidí, z nichž 207 zemřelo. Po Bavorsku jsou nejhůře zasažené nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (takřka 37.400 nakažených a 1571 mrtvých) a Bádensko-Württembersko (34.466 infikovaných a 1707 obětí).

Německo chce k 15. červnu zrušit výstrahu pro cesty do 31 zemí

Německo chce k 15. červnu zrušit varování pro turisty před cestami do 31 evropských zemí, včetně Česka. Podmínkou bude příznivá epidemická situace, informovala dnes s odvoláním na časopis Focus agentura DPA. Výstrahu před cestami do všech zemí světa vydalo německé ministerstvo zahraničí 17. března v reakci na globální pandemii nemoci covid-19.

Návrh týkající se cestovního ruchu v Evropě by spolková vláda mohla podle informací časopisu schválit ve středu. Občané Německa by tak mohli cestovat do 26 zemí Evropské unie, dále do Británie a čtyř nečlenských zemí EU v schengenském prostoru - na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas před více než týdnem uvedl, že doufá v uvolnění dva měsíce platné výstrahy pro veškeré turistické cesty do zahraničí k polovině června.

Zrušení varování v době těsně před letními prázdninami podle DPA předznamenává možnost, že Evropané budou moct vyrazit na dovolenou do zahraničí.

"Oživení turismu je důležité jak pro cestovatele a německý sektor cestovního ruchu, tak pro hospodářskou stabilitu zemí, které jsou cílovými destinacemi," uvádí se v návrhu.

V Itálii začal průzkum promořenosti, krev otestují 150.000 lidí

V Itálii začal rozsáhlý průzkum, který má pomocí testování krve na protilátky zjistit, jak velká část populace se během epidemie covidu-19 skutečně nakazila. Laboratoře budou analyzovat krev od 150.000 lidí, které pomohli vybrat statistici tak, aby byli reprezentativně zastoupeni muži a ženy, obyvatelé jednotlivých regionů, příslušníci věkových skupin či profesí. Informoval o tom server local.it.

První účastníky průzkumu telefonicky oslovil Červený kříž s žádostí o dobrovolné poskytnutí vzorku krve v pondělí. Postupně se bude snažit zkontaktovat všechny vybrané osoby v celkem 2000 měst a obcí po celé zemi.

Italské ministerstvo zdravotnictví, které studii zaštiťuje, chce zjistit, kolik je ve skutečnosti v zemi lidí, kteří koronavirovou infekci prodělali. V oficiálních statistikách totiž chybí zejména ti, u nichž se nákaza nijak neprojevila nebo měli jen mírné příznaky. Nemocní s mírnými symptomy přitom podle odhadů tvoří až 80 procent všech nakažených.

Testy v protilátkové studii budou anonymní, úřady však budou zpětně kontaktovat ty účastníky, u nichž analýzy prokážou protilátky proti koronaviru. Ti pak budou muset podstoupit ještě standardní výtěrový test, aby se zjistilo, zda u nich infekce aktuálně neprobíhá.

Výzkumy, v nichž se zjišťují protilátky proti koronaviru, už má za sebou řada zemí včetně Česka. Například ve Španělsku studie na základě testování 90.000 osob ukázala, že virem SARS-CoV-3 se nakazilo asi pět procent obyvatel. V některých regionech ale byla promořenost mnohem vyšší - například v Madridu testy prováděné na přelomu dubna a května ukázaly, že protilátky má přes 11 procent lidí.

Podle studie francouzského Pasteurova ústavu se k 11. květnu koronavirem nakazilo 4,4 procenta obyvatel Francie, tedy asi 2,8 milionu lidí. Toto číslo je mnohem vyšší, než aktuální statistiky nakažených (145.279), ale příliš nízké na to, aby si francouzská populace vytvořila kolektivní imunitu.

Ani ve Švédsku, které zvolilo v boji s epidemií liberálnější přístup bez celostátní karantény a větších restrikcí, se koronavirem nenakazila podstatná část populace. Například ve Stockholmu mělo ke konci dubna protilátky kolem sedmi procent obyvatel. V Česku studie kolektivní imunity ukázala, že nakažených je zde jen velmi málo - v řádech promile.