Brasília/Berlín - V Brazílii prudce stoupl počet nových případů koronaviru, když za uplynulý den bylo přes 50.000, tedy více než dvojnásobek oproti předchozí bilanci. Počet nově odhalených případů nákazyzačal po třech dnech opět strměji růst v Německu, za uplynulý den jich bylo 1226.

V Brazílii mají opět přes 50.000 nových případů koronaviru

V Brazílii prudce stoupl počet nových případů koronaviru, když jich za uplynulý den zdravotníci odhalili přes 52.000, což více než dvojnásobek oproti předchozí bilanci. Podle agentury Reuters o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Výrazně se zvýšil i počet lidí, kteří za den na komplikace spojené s chorobou covid-19 zemřeli, a to na 1274. O den dříve bylo obětí 703.

Druhá nejpostiženější země v regionu Latinské Ameriky - Mexiko - dnes ohlásila přes 6.500 nově infikovaných lidí a 926 úmrtí. Celkově se tam počet nakažených blíží hranici půl milionu. V Kolumbii podle agentury AP počet případů nákazy překonal 400.000 a skokově nakažených přibývá rovněž v Argentině. V úterý mělo v této zemi pozitivní test na koronavirus přes 7000 lidí a celkový počet infikovaných překročil 260.000, čímž Argentina překonala statistiky z Itálie.

V Brazílii se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 celkově nakazilo více než 3,1 milionu lidí, 103.026 z nich zemřelo. V předchozích dvou dnech uváděly úřady mírně optimističtější čísla, když v pondělí a v neděli registrovaly jen něco přes 20.000 nových případů nákazy. Předtím denní bilance zpravidla překračovala 50.000 infikovaných.

Brazílie, kde žije 209,5 milionu lidí, má po Spojených státech druhý nejvyšší počet infikovaných koronavirem i souvisejících úmrtí. Odborníci nicméně upozorňují, že se virem SARS-CoV-2 nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, než uvádějí oficiální statistiky - v zemi se totiž provádí málo testů.

V Německu případů nákazy přibývá strměji, je jich opět přes 1000

V Německu začal po třech dnech opět strměji růst počet nově odhalených případů nákazy koronavirem, za uplynulý den jich bylo 1226. Uvedl to dnes Institut Roberta Kocha (RKI), který v úterý informoval o 966 nově infikovaných lidech, v pondělí o 436. Ministerstvo zahraničí ve svém novém doporučení kvůli zhoršení epidemické situace varuje turisty před cestami do španělského regionu Baskicko a do Madridu.

Minulý týden v Německu bilance nových případů nákazy třikrát za sebou překročila hranici tisícovky, která předtím byla naposledy překonána 9. května. Pak se ale o víkendu statistiky zase o něco zlepšily, v neděli úřady hlásily 555 pozitivních testů.

Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 za uplynulý den stoupl o šest na 9207. Nejvíce infikovaných přibylo ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko - 413, v Bavorsku mají nových případů 236. Každá z těchto zemí má od začátku epidemie celkově už přes 50.000 nakažených, v celém Německu se počet infikovaných blíží 220.000.

V úterý dostali němečtí občané varování, aby se v případě cest do Španělska nově vyhýbali také Baskicku a Madridu. Už delší dobu jsou přitom v platnosti doporučení necestovat do regionů Katalánsko, Aragonie a Navarra.