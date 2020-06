V Brazílii a USA se stav epidemie nelepší, firmy sčítají ztráty

Washington/Brasília/Londýn - Spojené státy a Brazílie, dvě země nejhůře postižené pandemií způsobenou koronavirem, zatím stále svádějí s nemocí covid-19 urputný boj a šíření nákazy se jim nedaří zastavit. V obou státech za poslední den shodně přibylo téměř 40.000 nových případů infekce. Americké státy Texas a Florida znovu zpřísňují restrikce, Florida ohlásila dosud nejvyšší denní počet nakažených. V Evropě se naproti tomu situace zlepšuje, i když v některých zemích se objevila nová ohniska nákazy. Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová řekla, že eurozóna má zřejmě už tu nejhorší část hospodářské krize způsobené pandemií za sebou, firmy ale dál počítají ztráty a hlásí rekordní poklesy tržeb.

V Brazílii za uplynulých 24 hodin zemřelo 1141 pacientů s koronavirem, obětí je tak celkem bezmála 55.000. Nakažených země eviduje přes 1,2 milionu, což je nejvíce na světě po USA, kde poslední denní bilance obětí uvádí více než 2400 mrtvých.

Spojené státy ve čtvrtek podle informací americké Univerzity Johnse Hopkinse ohlásily téměř 40.000 nových případů koronaviru. Nárůst televize CNN původně označovala za nejvyšší od začátku pandemie. Později však s odvoláním na aktualizovanou bilanci uvedla, že do ní byly zahrnuty i případy z předchozích dní.

Rusko, které je co do počtu nakažených na třetím místě, dnes oznámilo 6800 nových případů nákazy koronavirem za 24 hodin. Je to poprvé od konce dubna, kdy se denní přírůstek infikovaných dostal pod hranici 7000. Poměrně dobré zprávy přicházejí i z Británie, kde počet infikovaných už tak prudce neroste, úmrtí však země za poslední den zaznamenala 186, což je nejvyšší denní bilance od začátku minulého týdne.

Policie v Británii má v posledních dnech plné ruce práce s lidmi, kteří nedodržují pravidla a navštěvují nepovolené párty nebo večírky. Nevoli vyvolaly i davy lidí, kteří v předchozích horkých dnech zaplavili pláže na jihu Anglie. Ministr zdravotnictví Matt Hancock kvůli porušování opatření proti šíření koronaviru pohrozil uzavřením pláží.

Německo za posledních 24 hodin ohlásilo dalších 477 případů nákazy, tedy méně než za předchozí den. V zemi v posledních dnech počet nově infikovaných stoupá, a to zejména kvůli novým ohniskům. Přes 1500 infekcí souvisí s jatky v okrese Gütersloh v Severním Porýní-Vestfálsku, kde musely úřady obnovit karanténní opatření.

Vážnost situace vnímají i sami Němci, podle průzkumu televize ARD letos až polovina lidí vůbec nepojede na letní dovolenou a raději zůstane doma. Dovolenou v zahraničí jich v době pandemie covidu-19 plánuje méně než pětina.

Slovensko poprvé od konce dubna zaznamenalo tři dny po sobě dvouciferný počet nových případů nákazy koronavirem. Infikovaní přibývají zejména v jednom z okresů na severu země, kde úřady v reakci zavedly omezení ve snaze šíření choroby covid-19 zpomalit. Město Čadca ode dneška uzavřelo základní školy, sportovní zařízení a další veřejné budovy. Neuskuteční se ani dříve naplánované společenské či sportovní akce.

Šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že v 11 zemích evropského regionu šíření koronaviru zrychluje, což zde již vedlo k významnému nárůstu případů. Zmínil přitom například Švédsko, Moldavsko, Severní Makedonii, Albánii, Ukrajinu, Kosovo či Arménii. Švédsko dnes výklad WHO označilo za nesprávný.

Velké škody pandemie dál páchá na ekonomice, což dokládá čím dál více dat od statistiků i firem. Británii oznámila, že výroba aut se v zemi v květnu propadla meziročně o 95,4 procenta na 5314 vozů, což je pro měsíc květen nejméně od roku 1946. Švédský prodejce oděvů Hennes & Mauritz (H&M) se ve druhém fiskálním čtvrtletí propadl do ztráty před zdaněním 6,5 miliardy švédských korun (16,6 miliardy Kč). Firma skončila ve ztrátě poprvé za více než deset let. Do ztráty se propadl i největší světový výrobce sportovního oblečení a obuvi, americká společnost Nike.

Nizozemská vláda se dohodla s vládou v Paříži, že na záchranu letecké skupiny Air France-KLM přispěje úvěrovým balíkem za 3,4 miliardy eur (přes 90 miliard Kč). Francie oznámila úvěrový balík sedm miliard eur francouzské divizi Air France v dubnu.