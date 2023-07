V botanické zahradě v Liberci byl květ viktorie královské nezvykle vidět i ráno

Liberec - V botanické zahradě v Liberci mohli návštěvníci dnes ráno nezvykle vidět i rozkvetlý bílý květ viktorie královské, což je největší leknín světa. Obvykle bývá otevřený v noci a ráno se uzavírá, řekl dnes ČTK ředitel zahrady Václav Lenk.

"Tím, že dnes bylo trochu pod mrakem, tak květ nám umožnil, že jsme ho mohli vidět i v ranních hodinách," řekl Lenk. Zpravidla mohou podle něj návštěvníci přes den vidět jen poupata viktorie královské, i ta jsou ale poměrně výrazná. "Poupata mohou mít okolo 15 centimetrů. Když se květ otevře, tak má mezi 23 až 30 centimetry," dodal ředitel zahrady.

Viktorie královská je největším leknínem světa s listem o průměru až tři metry. Kvete jen po dvě noci. První noc má květ bílou barvu a asi o 12 stupňů vyšší teplotu než je v okolí, tím podle Lenka láká noční brouky k opylení. "Pro brouky v noci ten květ svítí jako maják," uvedl Lenk. Brouky v sobě květ ráno uzavře, aby mohlo dojít přes den k opylení. "Druhou noc se květ otevře znova, ale už je takový sytě růžový až skoro do červena. A vypustí brouky, takže pak letí a shání další bílé květy, které je lákají, a tím dochází k přirozenému opylení. A ty růžové květy už nejsou aktivní ve smyslu, že by čekaly na opylení," dodal Lenk.

Botanici v liberecké zahradě na růžový květ poté, co se potopí do bazénku, navléknou dámskou punčochu. "Funguje jako síťka, která zachytává postupně se uvolňující semena," vysvětlil Lenk. To podle něj dělají proto, že viktorie královské pěstují jako letničku. "V našich podmínkách není schopná přežít zimu, takže zhruba od října na té rostlině už bude vidět, že se na ní zkracující den podepisuje a postupně začne chřadnout. A to je i důvod, proč návštěvníci nemohou v zimních měsících vidět viktorii královskou v plné kráse," uvedl ředitel zahrady. Semena, která sesbírají liberečtí botanici v létě, vysévají v únoru následujícího roku. "A v dubnu se teprve vysazují malé rostlinky do pavilonu L a do expozičního tropického skleníku, kde potom za tři až čtyři měsíce dorostou do dospělé velikosti a začínají začátkem července kvést a pokvetou zhruba do konce září," řekl Lenk.

Zahrada chce návštěvníkům umožnit, aby viděli rozkvetlé viktorie královské i v noci. Podle Lenka proto na srpen chystají komentované prohlídky. "Těžko se to dá ale naplánovat. To, kdy pokvetou, se dá odhadnout až ten den. To znamená, že to zkusíme odprezentovat na poslední chvíli přes sociální sítě, případně přes naše webové stránky," dodal ředitel zahrady.