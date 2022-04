V bojích na Ukrajině zemřel bývalý americký voják, řekla médiím jeho rodina

Washington/Kyjev - Na Ukrajině byl zabit 22letý bývalý člen americké námořní pěchoty, který pomáhal ukrajinské armádě v obraně proti ruské invazi, řekli americkým médiím jeho nejbližší. Jednalo by se o první smrt Američana přímo zapojeného do války zahájené Ruskem před více než dvěma měsíci, napsala dnes agentura AP. Americká vláda zprávu o úmrtí muže jménem Willy Joseph Cancel bezprostředně nepotvrdila.

"Můj manžel na Ukrajině zemřel," řekla televizi Fox News jeho žena Brittany Cancelová, která po odchodu manžela do válečné zóny zůstala doma s několikaměsíčním synem. Cancela označila za hrdinu, který za "hlavní misi" svého života považoval "pomáhat lidem". Televizi CNN o úmrtí informovala jeho matka Rebecca Cabreraová. "Chtěl tam jít, protože věřil v to, za co Ukrajina bojuje," uvedla.

S cílem podpořit obránce vyráží na Ukrajinu od začátku války lidé z řady západních zemí, přičemž Spojené státy nejsou výjimkou. Cancel byl podle jeho rodiny na východě Evropy jako pracovník soukromé firmy zajišťující vojenské služby. Mladík se zkušenostmi od "mariňáků" začal pro nejmenovanou společnost pracovat krátce před vypuknutím války, uvedla Cabreraová, a když Rusové spustili invazi, jeho zaměstnavatel hledal lidi, kteří by byli ochotni bojovat na Ukrajině. Cancel tam podle matky odcestoval 12. března a byl za pomoc Ukrajincům placen.

"Jeho tělo nenašli," řekla Cabreraová CNN. Z jejích slov vyplývalo, že spolubojovníci se ihned nemohli k tělu zabitého Američana dostat, protože by tím riskovali vlastní smrt. "Ale byli bychom rádi, kdyby se k nám vrátil," dodala.

Americké ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že o zprávě ví a že "situaci pečlivě sleduje". Zopakovalo doporučení, aby občané USA na Ukrajinu necestovali, a pokud tam jsou, aby zemi pokud možno ihned opustili.

Zpráva o zabití Američana v bojích s Rusy přišla necelý den poté, co britské ministerstvo zahraničí oznámilo, že na Ukrajině zahynul jeden občan Británie a druhý se pohřešuje. Už v polovině března byl nedaleko Kyjeva zabit kameraman televize Fox News, když jel v autě nedaleko letiště Hostomel se svou ukrajinskou kolegyní.