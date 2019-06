V boji o post Mayové pokračují Johnson, Hunt, Gove a Javid

Londýn - Do dalšího kola volby lídra britské Konzervativní strany dnes postoupili exministr zahraničí Boris Johnson, současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, ministr životního prostředí Michael Gove a ministr vnitra Sajid Javid. Ve třetím hlasování konzervativních poslanců získal nejméně hlasů ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, a byl tedy z boje vyřazen. Už ve čtvrtek se rozhodne o podobě finálové dvojice, z níž nového lídra strany a tedy i příštího britského premiéra vyberou řadoví straníci.

Po třetím kole opět vzrostl náskok hlavního favorita a jednoho z nejznámějších stoupenců brexitu Johnsona. Hlasovalo pro něj 143 ze 313 konzervativních poslanců, což je o 17 více než při úterním druhém kole. Zároveň však Johnson stále nemá podporu většiny svých stranických kolegů z dolní komory parlamentu. "Ušli jsme hodný kus, ale stále máme před sebou dlouhou cestu," napsal bývalý starosta Londýna v děkovném tweetu po dnešním hlasování.

Druhou pozici i potřetí obsadil ministr zahraničí Hunt, kterého dnes podpořilo 54 poslanců, jeho náskok na třetího Gova se však ztenčil na pouhé tři hlasy. Boj o druhé místo v poslední fázi volby tak zůstává otevřený. Není vyloučené, že do něj zasáhne i ministr vnitra Javid, který si dnes polepšil ze 33 na 38 podporovatelů. Klíčové bude, za kterým kandidátem se přesune největší část hlasů vyřazeného Stewarta.

"Je to potřetí, co poslanci určili mě jako kandidáta nejlépe vybaveného na souboj s Borisem," reagoval na twitteru na výsledky Hunt. Slíbil, že pokud se do finálové fáze volby dostane, připraví Johnsonovi "zápas jeho života". Javid zase dal najevo, že se nehodlá vzdát, když na twitter napsal: "Máme na to!"

Dvojice, ze které bude nakonec nového lídra vybírat kolem 160.000 členů Konzervativní strany, bude jasná ve čtvrtek. Pokud nikdo ze zbývající čtveřice kandidátů neodstoupí, budou poslanci hlasovat dvakrát, přičemž opět po každém kole vypadne uchazeč s nejmenší podporou.

Probíhající volby svého nástupce se účastní také končící premiérka Theresa Mayová, která dnes stejně jako při prvních dvou kolech neprozradila jméno svého favorita a novinářům vzkázala, že jim "do toho nic není". S vypadnutím Stewarta končí jediný kandidát, jenž chtěl pokračovat v prosazování brexitové dohody, kterou Mayová třikrát neúspěšně předložila Dolní sněmovně ke schválení. Ostatní adepti na premiérskou funkci slibují změnu podmínek brexitu dojednaných se zbytkem Evropské unie a v krajní situaci také odchod z evropského bloku bez dohody.

Stewart v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC po dnešní volbě řekl, že je zklamaný, a varoval stranické kolegy před přejímáním radikálních postojů ohledně brexitu. Prý ještě není rozhodnutý, kterého ze soupeřů nyní podpoří. Hlavnímu favoritovi Johnsonovi popřál mnoho zdaru, zároveň ale vyjádřil obavu, "že lidi zklame".