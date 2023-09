V Bohuslavicích zkoumají u nemocných dětí efekt hipoterapie

Bohuslavice (Jihlavsko) - Centrum hiporehabilitace Mirákl (CHM) v Bohuslavicích na Jihlavsku zkoumá vliv hipoterapie na děti se spinální muskulární atrofií (SMA). Cílem je objektivně potvrdit efektivitu a funkčnost fyzioterapeutické metody, při které se využívají koně. V Bohuslavicích nyní končí výzkumné pobyty dětí. Po analýze výsledků a jejich publikování by měly být výsledky studie zjara příštího roku představené v Budapešti na světové konferenci věnující se hipoterapii. ČTK to řekla Kateřina Maříková, ředitelka CHM a vedoucí výzkumu.

"Dětem projevuje velký benefit farmakologická léčba, že nedochází k progresi onemocnění, ale naopak je tam zlepšení, a my na něj můžeme navázat. Pocitově jsou ale výsledky (hipoterapie) lepší, než jsem očekávala. Ze spirometrie víme, že ke zlepšení došlo pokaždé u všech dětí, což je prostě nadstandardní," řekla Maříková.

Studie začala v roce 2022. V pátek skončí poslední, pátý výzkumný pobyt dětí od dvou do osmi let. Ve výzkumu je zařazeno 21 dětí, každé z nich mělo během dvou let absolvovat dva pobyty. Jeden pobyt byl s hipoterapií, kdy na koních jezdily dvakrát denně, součástí druhého pobytu byla pouze fyzioterapie, podle standardů, které pro SMA platí. "Tvoří takzvanou kontrolní skupinu, kdy jsme schopni ten efekt zhodnotit na klinických testech v rámci standardizované procedury a srovnat to s hipoterapií," řekla Maříková.

Jednou ze sledovaných hodnot je spirometrie - měření schopnosti výdechu, protože děti se SPA mají problémy s dechem. Problematické jsou u nich i svaly krku, proto se měří jejich síla na začátku a na konci pobytu. Z krve se zjišťuje dlouhodobý efekt terapie.

Druhý pobyt v Bohuslavicích tento týden absolvuje i malá Grétka. Poprvé ho zvládla loni na podzim. Před ním byla podle její maminky Kateřiny Matrtajové schopná jen krátkodobého stání na místě nebo přenášení váhy. "Nikdy se nám ale nepustila do prostoru. Když jsme se vrátili domů, tak po týdnu nebo deseti dnech se Grétka prostě zvedla z gauče a došla si pro pastelky úplně na druhou stranu místnosti. Nevím, co tady s ní udělali, ale bylo to super," řekla Matrtajová.

Při SMA ochabují svaly, má genetický základ, kdy určitý typ genu chybí. K léčbě se využívá lék spinraza a poslední tři roky také zolgensma, což je nová moderní genetická léčba. "Je to velmi moderní a nové. A je vidět, že rehabilitační péče na to ještě úplně nezareagovala," řekla Maříková. Děti jsou podle ní díky léčbě v lepším stavu, čemuž musí odpovídat i způsob či náročnost rehabilitace a úroveň zatížení.

Na studii se podílí 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde Maříková postgraduálně studuje. Výzkum je součástí její disertační práce. Do studie je zapojená také Vysoká škola polytechnická Jihlava. "A spolupracujeme i s vinohradskou nemocnicí, s ústavem genetické medicíny vinohradské nemocnice, kde se zase vyhodnocují vzorky krve," řekla Maříková.

CHM je poskytovatelem zdravotních služeb a akreditované středisko ministerstva zdravotnictví. Akreditace opravňuje k odborné výuce hipoterapie. Funguje už 11 let, v Bohuslavicích sídlí posledních pět let. Nabízí celoroční hiporehabilitace hlavně dětem s různým onemocněním.