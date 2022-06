V Bohumíně se srazilo pendolino s lokomotivou, zemřel strojvůdce vlaku

V Bohumíně se ráno 27. června 2022 srazil vlak pendolino (na snímku) odjíždějící do Prahy s posunovací lokomotivou.

V Bohumíně se ráno 27. června 2022 srazil vlak pendolino (na snímku) odjíždějící do Prahy s posunovací lokomotivou. ČTK/Ožana Jaroslav

Bohumín (Karvinsko)/Praha - Vlak pendolino odjíždějící do Prahy se dnes brzo ráno srazil ve stanici Bohumín na Karvinsku s posunovací lokomotivou. Srážku nepřežil strojvedoucí. Ve vlaku se lehce zranila členka vlakového personálu, kromě toho utrpěli zranění čtyři zaměstnanci společnosti ČD Cargo na posunovací lokomotivě. ČTK to řekli mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský a generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Hmotná škoda půjde do desítek milionů. Drážní inspekce připustila, že pendolino zřejmě projelo návěstidlem. Závěry jsou ale zatím předběžné.

"Pravděpodobná možnost je takzvaná nedovolená jízda, to znamená, že pendolino projelo návěstidlo zakazující jízdu, takže nemělo ještě správně postaveno výhybky a vjelo tam, kam nemělo," řekl Kučera. Hmotná škoda podle něj půjde do desítek milionů.

Policejní mluvčí Soňa Štětínská řekla, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. "Identifikovali jsme strojvedoucího z vlaku. Jedná se o muže ročník 1968, který utrpěl devastující zranění, jimž na místě podlehl. Bude nařízena soudní pitva," řekla.

Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl řekl, že muži z posunovací lokomotivy od 40 do 53 let byli zraněni lehce a středně těžce. Ve vlaku jelo dalších 16 lidí, cestující byli evakuováni, spoj s plánovaným odjezdem ve 04:59 byl zrušen. Provoz ve stanici Bohumín byl asi na půl hodiny přerušen. Mluvčí Správy železnic Jan Nevola řekl, že provoz na železnici mezi Bohumínem a polskými Chalupkami je po nehodě zcela zastavený a vlaky tam budou nabírat zpoždění, v ostatních směrech je provoz v Bohumíně stále omezený.

Nehoda se stala v 05:02 a vykolejily při ní dva vozy pendolina, poškozeny byly výhybky. "Drážní inspekce na místě mimořádné události zahájila šetření příčin a okolností, na místě jsou čtyři inspektoři Drážní inspekce. "Na místě je v podstatě celý územní inspektorát Ostrava. Samozřejmě to šetření bude nadlouho, potrvá několik měsíců," řekl Kučera. Zdůraznil, že všechny informace jsou předběžné. "Strojvedoucí pendolina zahynul a zatím nemůžeme říct, že za nehodu může on," řekl.

Kůdela uvedl, že pendolino se po výjezdu ze stanice střetlo se záložní posunovací lokomotivkou řady 742 zvanou Kocour. "V pendolinu zemřel strojvedoucí a jedna obsluhující stewardka byla zraněna zřejmě lehce, čtyři lidé z posunovací lokomotivy skončili v péči lékařů. Dalších 16 osob, které jely vlakem, bylo bez zranění," řekl Kůdela.

Vlak podle něj přijede usadit na koleje speciální technika z Prahy a Přerova. "Budou u toho asistovat drážní hasiči. My jsme tam pro všechny, kdo nehodu vyšetřují a pohybují se tam, udělali zázemí, klimatizovaný stan s vodou," řekl Kůdela. Takzvané nakolejování vlaku se podle něj odehraje pravděpodobně až odpoledne.

Podle Humpla na místo vyjelo pět pozemních posádek záchranné služby, strojvedoucímu už ale nemohly pomoci. "Ošetřeni byli čtyři účastníci události, muži ve věku mezi 40 a 53 lety. Všichni byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Utrpěli lehká a středně těžká poranění, otřes mozku a poranění končetin," řekl Humpl.

Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče převezly sanitky zraněné do okolních nemocnic v Bohumíně, Karviné a Městské nemocnice Ostrava. "Další cestující posádky záchranné služby prohlédly, nebyla u nich však zjištěna žádná zranění," doplnil Humpl.

"Dnes ráno došlo v Bohumíně k mimořádné události, při které se jednotka Pendolino srazila s posunovým dílem. S politováním musíme informovat, že podle předběžných zpráv zemřela při nehodě jedna osoba a další byla zraněna. Okolnosti události jsou nyní předmětem vyšetřování," uvedla na twitteru Správa železnic.

Nevola řekl, že po některých kolejích se kvůli vyšetřování nehody nedá jezdit. "Pohyb souprav po nádraží je značně omezený a bude to trvat ještě nějakou dobu. Je tam i velké depo, odkud se vypravuje většina dálkových spojů. Provoz v úseku Bohumín - státní hranice - Chalupki, kudy teď jezdí dálkové vlaky, je zastavený a vlaky tam budou nabírat zpoždění," řekl Nevola. Zásah na místě pokračuje.

Šťáhlavský ČTK řekl, že vlak 516 SC Pendolino s odjezdem ve 4:59 měl dorazit do Prahy v 08:30. Cestující z pendolina mohli využít následné vlaky. Příčiny nehody i výši škody zjišťují vyšetřovatelé.